JxCat y ERC instan a Sánchez a reformular la mesa de diálogo tras detenciones

JxCat y ERC han instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reformular la mesa de diálogo con la Generalitat tras las detenciones de este miércoles por el supuesto desvío de fondos para financiar los gastos del expresident Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica), y han exigido al Ejecutivo que "aclare" si conocía la operación policial.

En una entrevista conjunta en TV3, la vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, y la portavoz de ERC, Marta Vilalta, han coincidido en denunciar que la operación de la víspera es una nueva muestra de la "represión" y la "causa general" contra el independentismo.

Sobre si afecta a la mesa de diálogo entre Generalitat y Estado, Artadi ha sido contundente: "Es una obviedad que esa mesa de diálogo que se inventó Sánchez tiene una realidad que es que diez meses después vivimos un nuevo 20 de septiembre", ha dicho en alusión a las detenciones y registros policiales en 2017 en varias consellerías a pocos días del referéndum del 1-O.

A su juicio, ese instrumento "no ha funcionado" y se debe "transformar en una mesa de negociación con garantías: las primeras son que Sánchez y (el ministro del Interior) Marlaska expliquen qué saben de lo que ha pasado, qué están haciendo para cambiar el 'modus operandi' de la Guardia Civil, si lo sabían y son cómplices o si no lo sabían y entonces no lo controlan", ha advertido.

Vilalta ha admitido que la mesa "no ha funcionado hasta ahora" porque se ha reunido una vez y "es solo una foto", por lo que ha opinado que "debe haber más pasos y hacer un espacio que sea útil", si bien ha defendido que ERC "no dejará de lado un posible espacio que pueda servir" y que el diálogo y la negociación están siempre "abiertos".

La portavoz republicana ha coincidido en todo caso en que el Gobierno debe "salir a explicar qué está pasando y desautorizarlo porque, si bendicen esto, están dificultando mucho cualquier posible trabajo para solucionar este conflicto político. Han de salir a aclararlo".

Vilalta ha asegurado que ERC está "cabreadísima" con las "invenciones" y "operaciones construidas" para desacreditar al independentismo, y ha considerado que la solución pasa por la "amnistía y la autodeterminación": "Que dejen de reprimirnos y empiecen a negociar el referéndum", ha dicho.

Por su parte, Artadi ha dejado claro que "no hay ningún indicio de que haya fondos públicos financiando el exilio", por lo que ha calificado de "ejercicio de ciencia ficción" y "nivel delirio que da vergüenza" el auto del juez.

Y ha enviado un mensaje al resto de fuerzas independentistas: "Ante esta situación debemos hacer un esfuerzo entre todos, de pasar de la retórica de la unidad y empezar a aterrizar concreciones. Si nos reprimen y detienen juntos, debemos empezar a actuar juntos en todas partes".