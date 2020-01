JxCAT denuncia un "espectáculo degradante" en la investidura de Sánchez

La portavoz de JxCAT en el Congreso, Laura Borràs, ha denunciado el espectáculo "degradante" que se ha protagonizado este domingo en el debate de investidura del candidato socialista a la Moncloa, Pedro Sánchez, y donde se han gritado insultos y amenazas.

En rueda de prensa tras la votación a la investidura de Sánchez en el Pleno del Congreso y que deberá volver a repetirse el próximo martes al no haber alcanzado la mayoría absoluta, Borràs ha criticado que tanto la bancada de la derecha como de la izquierda se hayan enzarzado en una gran bronca durante la intervención de EH Bildu.

"Ha sido algo lamentable, que degrada las instituciones españolas y lo vemos impropio del respeto que merecen los ciudadanos y sus representantes", ha dicho la diputada independentista que ha destacado que esto demuestra que "hay un problema de convivencia y tolerancia en España".

Ha instado a reflexionar sobre el grito de "Libertad" que pedían las dos bancadas y que, en su opinión, es "surrealista" ya que ha dicho que "hay personas que están encarceladas por pensar diferente".

"Se ha hablado mucho de que hay un problema de convivencia en Cataluña y lo que hay es un problema de convivencia y tolerancia en España", ha insistido.

Borràs ha reiterado que el voto negativo de su formación a la investidura de Sánchez responde al "mandato de independencia del 1 de Octubre, a la existencia de presos políticos y a la defensa de las instituciones catalanas y del presidente de la Generalitat".

"Es un no en contra de la represión y de la judicialización de la política y en contra de las promesas que se incumplen. Debemos pasar de las palabras a los hechos... Es un no ante las garantías que no tenemos de que esto pueda cambiar", ha aseverado.

Por otra parte, el portavoz del BNG, Néstor Rego, ha lamentado que ni siquiera el "tradicional federalismo Guadiana" del PSOE haya sido incorporado al programa de gobierno "y se opte por más de lo mismo", pero aún así han mantenido el apoyo a la investidura de Sánchez.

Y lo han hecho a pesar de estas discrepancias y otras, ha explicado Rego, porque desbloquea la solución a problemas económicos, sociales territoriales y también porque quieren contribuir al desbloqueo y "a no dar una nueva oportunidad a la ultraderecha ultraespañolista".

Desde Nueva Canaria, Pedro Quevedo ha explicado que si ha votado a favor de la investidura de Sánchez ha sido porque han firmado un "acuerdo escrito" para que se cumpla el régimen especial canario.

"No estamos pidiendo privilegios, pedimos que se cumpla el fuero canario" y eso es lo que recoge el acuerdo firmado con el PSOE, ha insistido Quevedo, que ya ha advertido que su apoyo a los Presupuestos estará condicionado por el cumplimiento de ese pacto.