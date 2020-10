JxCat ve "decepcionante e insuficiente" el decreto de estado de alarma pero no aclara su voto

"No proponen una cogobernanza, proponen una nueva recentralización", según Artadi

La vicepresidenta de JxCat y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha calificado este lunes de "decepcionante e insuficiente" el decreto del estado de alarma, pero no ha aclarado el sentido del voto de parte de los diputados de su grupo en el Congreso, en el que conviven con miembros del PDeCAT.

"No haremos una adhesión a ciegas", ha recalcado en rueda de prensa telemática, al margen de la decisión del PDeCAT de que sus cuatro diputados en la Cámara Baja hayan anunciado que votarán a favor.

Según Artadi, quieren darse tiempo para mejorar un decreto con el que ha sido muy crítico, también por el hecho de que el estado de alarma se pueda porrogar durante los próximos seis meses, medida que considera "extraordinariamente excepcional" y que cree que no pueden normalizar.

En su opinión, el decreto no proporciona los instrumentos suficientes al Govern para tomar medidas de protección de los ciudadanos ni otras que permitan proteger la actividad económica, laboral y social.

Sobre el toque de queda, ha asegurado que sólo da al Govern un margen para modificarlo de "una hora arriba y una hora abajo", por lo que considera que el Ejecutivo central sigue siendo la autoridad competente en todo ello.

"No ha habido un aumento de la autonomía ni del ejercicio de competencias", ha reprochado Artadi, tras criticar que la Generalitat no pueda tomar decisiones para controlar la circulación de personas durante el día y deba pedir permiso de nuevo al Gobierno, entre otros aspectos.

Ha explicado que les hubiera gustado que el decreto les permitiera tomar medidas asimétricas en el territorio para levantar o no el estado de alarma en función de los datos epidemiológicos, y lamenta que el texto no aborde cuestiones como el teletrabajo, los desahucios y que no vaya acompañado de medidas a nivel económico.

"No proponen una cogobernanza, proponen una nueva recentralización. La cogobernanza va acompañada de diálogo, no de imposiciones", ha censurado.

FONDOS EUROPEOS

También se ha referido a la decisión de la Comisión Europea de destinar 140.000 millones de euros a España del fondo de recuperación europeo, 72.700 en ayudas directas y el resto en forma de préstamos.

Según Artadi, les llegan informaciones de que el Gobierno esperaría a 2023 a solicitar estas ayudas en forma de préstamos ante la "situación desesperada" que viven los sectores económicos de Cataluña.

"Para evitar cierres masivos, pedimos al Gobierno que no renuncie a pedir todas las líneas de ayudas que pone a disposición la Comisión Europea", ha zanjado.