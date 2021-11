JxCAT cuela en los presupuestos un fondo covid de 9.362 millones

JxCAT ha conseguido que su enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 de crear un fondo covid extraordinario dotado con 9.362 millones de euros salga adelante pese a la oposición del PSOE y de Unidas Podemos, con lo que representa la primera iniciativa que se ha colado en las cuentas públicas con apoyo de PP, Vox, Cs, ERC y EH Bildu.

La Comisión de Presupuestos del Congreso ha aprobado este miércoles esta enmienda presentada por JxCAT que fue subsanada en su trámite inicial para poder ser debatida y que el Ejecutivo no vetó.

La iniciativa que pide crear un fondo covid extraordinario por un valor de más de 9.000 millones de euros tiene como objetivo ayudar a las comunidades autónomas a hacer frente las consecuencias de la pandemia y ha sido votada a favor por PP, Vox, Cs, EH Bildu, ERC, CC y por JxCat, lo que ha logrado una mayoría suficiente frente a los votos en contra del PSOE, Unidas Podemos y PNV.

La Comisión ha votado este miércoles el primer bloque de enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que debería haberse votado en la tarde del martes pero que finalmente se ha retrasado.

De los 9.362 millones de euros de este fondo covid, 1.600 millones serán para Cataluña.

La portavoz de JxCAT en el Congreso, Miriam Nogueras, ha señalado a Efe que se trataba de una de las reivindicaciones más importantes de su partido frente a los Presupuestos de 2022, que en su opinión daban por zanjada la pandemia.

"Con esta votación se ha visto que la mayoría piensa que la pandemia no ha terminado y que hacen falta recursos para Sanidad", ha dicho la líder de JxCAT en el Congreso, partido que presentó enmienda a la totalidad a las cuentas.

Nogueras confía en que durante la tramitación de los Presupuestos en el Senado su iniciativa no sea eliminada con el registro por parte del PSOE o de Unidas Podemos de otra enmienda que la suprima. En es caso las cuentas públicas deberían volver a la Cámara Baja para volver a ser votadas en Pleno, algo que no ocurrió con los Presupuestos de 2021, cuya tramitación finalizó antes del 24 de diciembre.

De hecho según el calendario que maneja el Senado las cuentas públicas del próximo año podrían quedar definitivamente aprobadas en esas mismas fechas, y de no ser así obligaría a continuar la tramitación durante el periodo de navidades.

"Espero que sean responsables. No sé que pueden hacer para justificar que ese fondo no es necesario. La pandemia no termina el 31 de diciembre y este fondo covid tiene que estar sí o sí", ha puntualizado Nogueras.