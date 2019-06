JxCat ve "contenido reaccionario" en los alegatos de las acusaciones

El diputado de JxCat Antoni Morral ha lamentado este martes el "contenido reaccionario" de los alegatos finales de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los líderes independentistas enjuiciados, y ha dicho que la única "violencia" que se vio en Cataluña fue provocada por la Policía Nacional.

La Fiscalía ha elevado esta mañana el "procés" a un golpe de Estado que se consumó el 27-O con la declaración de independencia y la derogación de la Constitución tras recurrir a una "violencia suficiente", que dio lugar a "una insurrección", de la que ha responsabilizado a todos los acusados por rebelión.

En una rueda de prensa en el Parlament, acompañado por la también diputada Aurora Madaula, Morral ha censurado el "relato perverso de que la violencia la generaron quienes la sufrieron", y ha añadido: "La violencia no fue ni estructural ni no estructural. No hubo violencia".

A juicio del diputado de JxCat, las acusaciones "pervierten la realidad y mienten" en sus escritos, que ve llenos de "falsedades impresionantes" y que describen "una fotografía radicalmente opuesta" a lo que realmente sucedió en Cataluña en octubre del 2017.