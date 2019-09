JxCat en el Congreso: El objetivo de esta Diada es la independencia

La portavoz de JxCat, Laura Borrás, ha señalado este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados que el objetivo de la manifestación de la Diada de este año es la independencia de Cataluña.

En su intervención en la Cámara Baja, Borrás ha recordado que los actos de la Diada previstos para este miércoles en Barcelona reúnen a "cientos de miles de personas", una concentración a la que ha dicho que asistirá tras acabar su intervención en este pleno. Los diputados de ERC no han acudido al Congreso.

La diputada de JxCat ha criticado que se convoquen plenos un día como este miércoles y ha sugerido que difícilmente ocurriría lo mismo un 12 de octubre o en 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid.

Ha asegurado que la "represión" es el peor de los caminos para solucionar los conflictos políticos, y que esto, junto con la próxima sentencia del 'procés', que Borrás intuye condenatoria, "será la prueba para Cataluña de que la independencia es el único camino".

"Es la política la que ha de resolver el conflicto, no el odio, es el diálogo y no las porras, son las urnas y no las imposiciones", ha manifestado la portavoz.

También ha criticado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por actuar "tarde y a remolque" para hacer "lo que les corresponde", y también ha censurado que los socialistas "renuncian" a hablar con JxCat.

Respecto a Europa, ha denunciado que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el exconseller Antoni Comín, no puedan ocupar sus escaños en el Parlamento de la UE, por lo que "más de un millón de ciudadanos" se han quedado sin la representación política que han votado en Europa.

Para Borrás, el mensaje del Gobierno es que a los "independentistas ni agua", y ha advertido de que "mientras no haya una solución política en Cataluña, España vivirá en la inestabilidad".