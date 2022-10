JxCat censura los "ataques" de Campuzano: "El Govern del 80% ha durado poco"

El portavoz de JxCat, Josep Rius, ha cargado contra el nuevo conseller de Derechos Sociales, el exconvergente Carles Campuzano, por "atacar" a su formación y demostrar, ha dicho, que "el Govern del 80 % ha durado muy poco".

En una entrevista en La Vanguardia, Carles Campuzano ha reprochado a JxCat que opte por una estrategia que lo hace "insignificante", en contraste con la "vía ancha" de ERC y del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha permitido la incorporación de dirigentes procedentes de otros partidos.

Tras la decisión de JxCat de abandonar el Govern de coalición con ERC, Aragonès cesó a los consellers de ese partido e incorporó a siete nuevos nombres, entre ellos Campuzano (ex de CDC), Joaquim Nadal (ex del PSC) y Gemma Ubasart (ex de Podem).

"El 'Govern' de 80% ha durado muy poco. Que solo estrenarte en el cargo te dediques a atacar a otros partidos y a un grupo parlamentario gracias a cuyo voto el presidente Aragonès te ha nombrado conseller no es un buen inicio para servir a la 'Cataluña entera'", ha señalado Rius en Twitter, un mensaje que ha compartido en su cuenta el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.