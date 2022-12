JxCAT avisa a ERC que ya hubo un referéndum "legítimo y democrático" el 1-O

El grupo parlamentario de JxCAT en el Congreso ha avisado a ERC de que ya hubo en Cataluña un referéndum "legítimo y democrático" el 1 de Octubre de 2017 y ha criticado que los republicanos hayan "perdido la perspectiva" de lo que fue aquel acto.

En rueda de prensa, el diputado de JxCAT Josep Pagès ha criticado la reforma del Código Penal acordada entre ERC y el Gobierno de coalición y que suprime el delito de sedición para sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados, al tiempo que modifica también el delito de malversación.

"ERC ha pactado una rebaja de años para los líderes del referéndum del 1-O y nos reiteramos que el 1-O no fue delito y que la situación no puede pasar por una ingeniería legislativa para negociar casos particulares", ha dicho Pagès tras insistir en que JxCAT aboga por resolver el problema político con "amnistía y autodeterminación", no despenalizando "media docena de casos".

En su opinión, con el nuevo Código Penal no se puede celebrar un referéndum como el de 2017 ya que se trata solo de "una ley a la carta" además de que hay "retrocesos" en materia de desórdenes públicos porque "se amplía el ámbito de afectación".

Por todo ello, JxCAT votará el jueves en contra del dictamen de la ley que -en su opinión- va en contra de los derechos fundamentales y de los parámetros europeos ya que no debería contemplar prisión en ningún caso.

JxCAT, tras la propuesta planteada por ERC de celebrar un referéndum pactado con los estándares que hubo en el de Montenegro -con un mínimo del 50 % de participación y de un 55 % de síes-, ha ironizado al criticar que es "difícil opinar" ya que "en pocas semanas hemos tenido una propuesta a la escocesa, a la quebequesa y a la montenegrina".

"Estamos esperando que llegue la propuesta catalana a ver si resolvemos el conflicto", ha dicho.