JxCat atribuye los indultos a "presión" de UE y no a la convicción de Sánchez

El presidente del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet, ha atribuido la concesión de los indultos "a la presión" de la Unión Europea y no a la "convicción" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de ser "cómplice" de la "represión".

"Europa ha enseñado el palo a Pedro Sánchez y le ha dicho: 'así no'", ha señalado Batet en su intervención durante la comparecencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ante el Parlament sobre "la desjudicialización del conflicto político entre Cataluña y España".

Para Batet, los indultos "son un lavado de cara", ya que si no, no se entiende que en la misma semana se haya producido la "muerte civil" de ex altos cargos de la Generalitat a los que el Tribunal de Cuentas reclama avales millonarios por la promoción en el exterior del referéndum del 1-O.

El jefe de filas de JxCat en el Parlament ha afirmado que el Estado "es una apisonadora de represión" con la "complicidad" del PSOE "desde el primer día": "No habría prisión ni exilio si no se hubiera aprobado el 155".

Y, a renglón seguido, ha acusado al partido socialista de ser "cómplice" de que el Govern del 1-O "acabara en prisión".

"Estamos seguros de que el Estado seguiría persiguiendo y reprimiendo con mano de hierro si no fuera por la actuación de los exiliados", ha ahondado.

Batet también se ha dirigido en su intervención al jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, del que ha dicho que le ha "decepcionado".

"Un día te liberan y el otro día te arruinan. Una de cal y otra de arena. De esto el PSOE sabe y desde hace años", ha deslizado Batet en la intervención.