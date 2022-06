JxCat asegura que no sabía "nada" de la reunión Bolaños-Vilagrà

(Actualiza la NA2331 con fuentes de Presidencia de la Generalitat y declaraciones de ERC)

El líder de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha afirmado que su formación no sabía "nada" de la reunión entre la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, y el ministro Félix Bolaños y ha acusado a ERC de no haber trasladado el encuentro a los órganos de coordinación entre ambas formaciones.

En una rueda de prensa desde el Parlament, Batet ha señalado que el PSOE "tiene prisa" por rehacer su "mayoría parlamentaria en el Congreso después de la derrota estrepitosa de Andalucía".

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, se reunirán mañana miércoles en la Moncloa para intentar reconducir la relación entre ambas administraciones, bloqueada a raíz del caso de espionaje a políticos independentistas.

La reunión se celebrará a las 16.00 horas de mañana miércoles tras la cual el ministro de la Presidencia atenderá a los medios de comunicación.

En la rueda de prensa, Batet ha reiterado que JxCat mantiene las relaciones "congeladas" con el Gobierno y que mantiene su "escepticismo" ante los "resultados" del acuerdo entre PSOE y ERC: "Son cero".

"Algunos quieren pasar de la mesa de diálogo a la mesita. Y aquí ya no cabemos", ha indicado el presidente del grupo parlamentario de JxCat.

Según ha dicho Batet, JxCat desconoce "el cómo, el cuándo, el porqué y la finalidad" de esta reunión y ha subrayado que su posición es "clara" alrededor de que no se debería "normalizar" la situación con el Gobierno.

En este sentido, Batet ha indicado que los consellers de JxCat participan "en la interlocución política con los ministros" y que mantendrán esta actitud hasta que se "aclare" la "investigación al independentismo" a través del programa Pegasus.

No obstante, fuentes de Presidencia de la Generalitat consultadas por EFE han explicado que el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró (JxCat), ha sido informado de la existencia de la cita Vilagrà-Bolaños desde primera hora de este martes, en una reunión con el presidente catalán, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà.

Posteriormente, ya en la reunión del Consejo Ejecutivo, se ha hecho saber la existencia de esa reunión al resto de miembros del ejecutivo catalán, sin que se expresara objeción alguna por parte de ningún conseller, han agregado dichas fuentes.

Según esas fuentes de Presidencia consultadas, en la reunión de coordinación de ayer entre ERC y JxCat, los republicanos ya apuntaron a sus socios la posibilidad de que se produjera ese encuentro próximo entre el ministro y la consellera, si bien no se ofrecieron más concreciones al respecto, ya que aún no estaba cerrada la fecha y no se sabía que finalmente será el jueves en Madrid.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por parte de ERC, la portavoz adjunta en el Parlament, Meritxell Serret, ha lamentado que "la posición del 'no a todo' no sirve" y, en ese sentido, ha asegurado que los republicanos son "leales" al Govern y le dan apoyo en aquellas decisiones que "buscan lo mejor para la ciudadanía, y eso pasa por exigir el máximo de responsabilidad al Gobierno del Estado".