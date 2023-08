JxCat alcanza un principio de acuerdo con el PSOE para que Armengol presida el Congreso

Junts per Catalunya (JxCat) ha alcanzado un principio de acuerdo con el PSOE para la votación de la Mesa del Congreso y facilitará que la socialista Francina Armengol sea la nueva presidenta de la cámara.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha trasladado a los miembros de la Ejecutiva del partido este principio de acuerdo durante la reunión telemática que mantienen esta mañana, han explicado a EFE fuentes del partido.

El principio de acuerdo con el PSOE contempla impulsar el uso del catalán en el Congreso, reactivar la comisión de investigación sobre las "cloacas" del Estado y crear una nueva comisión de investigación sobre los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils del 17A, de los que este jueves se cumple el sexto aniversario.

No obstante, las mencionadas fuentes precisan que el acuerdo todavía no se ha cerrado y que están pendientes de atar algunos aspectos, por lo que la negociación se extenderá hasta pocos minutos antes de la votación.

Tras el principio de acuerdo de JxCat, el bloque progresista podría alcanzar la mayoría suficiente para hacer presidenta de la Cámara Baja a la expresidenta balear.

Este miércoles, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont exigió al PSOE "hechos comprobables" antes de "comprometer" los votos de Junts tanto para la Mesa del Congreso como para una eventual investidura de Pedro Sánchez.

"La Mesa del Congreso, para nosotros, no va de tener un cargo dentro, ni tampoco va de la investidura. No podemos avanzar nacionalmente a base de promesas formuladas por quien siempre las incumple", avisó la víspera Puigdemont, que dejó claro que la posición de Junts no había variado.