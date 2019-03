JxCat acusa al PSOE de pedir el "voto útil del miedo y la resignación"

La vicepresidenta del PDeCAT y número tres de JxCat al Congreso en las elecciones del 28 de abril, Míriam Nogueras, ha acusado este domingo al PSOE de pedir en Cataluña el "voto útil del miedo y la resignación" frente a la derecha.

En una visita a Esparreguera (Barcelona), Nogueras se ha hecho eco de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a El Periódico de Catalunya, en las que afirma que "la quiebra unilateral llevaría a otro 155 en Cataluña".

A su juicio, "el voto útil no puede ser para aquellos de la represión, no puede ser un voto útil del miedo o la resignación, el voto útil no puede ser para aquellos que nos amenazan cada día con el 155, como ha hecho Pedro Sánchez".

"Desde el PSOE se nos avisa y amenaza con que vendrá el lobo. Pero el cuento de que viene el lobo no nos lo tragamos, porque al lobo ya lo tenemos en el Gobierno del PSOE y lo hemos tenido en el Gobierno del PP", ha afirmado.

Por otra parte, Nogueras ha minimizado la movilización de Vox de ayer sábado en Barcelona, que congregó a unas 5.000 personas según la Guardia Urbana.

"Aquellas cosas feas como el fascismo o el machismo no llenan ni 20 metros cuadrados frente a las fuentes de Montjuïc", ha dicho.