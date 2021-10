JxCat acusa al Estado de "persistir en su voluntad de venganza"

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha acusado al Estado de "persistir en su voluntad de venganza" a través del Tribunal de Cuentas, después de que ayer no aceptase los avales presentados por la Generlitat para cubrir las fianzas que exige a exaltos cargos por la promoción del 1-O en el exterior.

En declaraciones a la prensa este viernes en el Fossar de la Pedrera de Barcelona tras realizar el homenaje en la tumba del expresidente Lluís Companys, fusilado hace hoy 81 años, Sànchez ha dicho que Europa "ha dado la espalda a una España que continúa reclamando a un presidente en el exilio", en referencia a Carles Puigdemont.

Y ha insistido en que el Estado, a través del Tribunal de Cuentas, persigue la "muerte civil" de "más de 30 servidores públicos".

Asimismo, se ha comprometido a seguir "el camino" y ha dicho que el mejor recuerdo a Companys es "avanzar" para conseguir que Cataluña sea "un estado independiente en forma de república".

Por su parte, desde Demòcrates de Catalunya, que cuenta con una diputada en el Parlament integrada en el grupo de JxCat, Antoni Castellà ha pedido al Govern no negociar con el Estado "hasta que no cese hostilidades", y ha recordado que la declaración de independencia del 27-S de 2017 todavía no se ha derogado en el Parlament.