JxCat acusa a Aragonès de "tacticismo": "El acuerdo de claridad está muerto y enterrado"

El vicepresidente y portavoz de JxCat, Josep Rius, ha acusado este lunes al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de "tacticismo" por querer insistir en su propuesta de acuerdo de claridad para celebrar un referéndum, pese a ser una vía que está "muerta y enterrada".

Así ha replicado Rius, a través de la red social X, a las declaraciones de Aragonès a EFE, en las que ha explicado que ha decidido aparcar, de momento, la mesa de diálogo entre partidos catalanes, al detectar "maniobras cortoplacistas" de algún grupo de la oposición, que dificultarían el consenso en torno a una propuesta para que Cataluña pueda celebrar un referéndum acordado.

El pasado mes de octubre, tras recibir un informe de expertos sobre cómo plantear un "acuerdo de claridad" a la canadiense para poder organizar un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado, Aragonès anunció su intención de convocar una mesa de partidos catalanes tras la investidura de Pedro Sánchez.

Sin embargo, sólo ERC y En Comú Podem defienden un "acuerdo de claridad", mientras que JxCat dejó claro que no lo apoya y el PSC sostiene que la mesa de partidos catalanes debe servir para abordar cuestiones más acuciantes, como la sequía o la educación, y no para tratar asuntos políticamente más controvertidos, como el referéndum.

Preguntado por si su alusión a las "maniobras cortoplacistas" se refiere al 'no' de JxCat a la ley de amnistía en la votación del pasado martes en el Congreso, Aragonès ha indicado: "No pondré nombre y apellidos, pero creo que es evidente. Sólo hace falta ver qué pasa en las últimas semanas y meses. Aquello que era imposible pasa a ser posible, y en aquello que estaba blindado y no había que hacer ninguna enmienda, acaba habiendo enmiendas a última hora".

Rius se ha encargado de replicar a Aragonès: "El tacticismo es impulsar un acuerdo de claridad después de ser rechazado por el Parlament para tapar el fracaso de la mesa de diálogo PSOE-ERC. Fracaso tras fracaso. El acuerdo de claridad, más que aparcado: muerto y enterrado".