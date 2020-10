JxCat abraza la estrategia de confrontación y llama a superar el 50% de votos

JxCat ha culminado este domingo su proceso congresual con la aprobación de sus ponencias, en las que se abraza la estrategia de la "confrontación" con el Estado, y con un llamamiento del expresident Carles Puigdemont a superar la "barrera" del 50 % de votos independentistas en las próximas elecciones catalanas.

Han sido casi dos meses y medio de un proceso congresual atípico, en el que todas las intervenciones y votaciones -desde el acto fundacional del 25 de julio y la elección de los cargos dirigentes en agosto, hasta la clausura de este domingo- han sido telemáticas debido a la pandemia de la COVID-19.

Puigdemont, presidente de JxCat, ha sido el encargado de cerrar el congreso por videoconferencia, con un llamamiento a las bases independentistas a "no perder la paciencia" y perseverar hasta conseguir el objetivo de la independencia de Cataluña, sin plantearse "recular" aunque el camino sea "duro".

En consonancia con las apelaciones de los últimos días desde JxCat a convertir las próximas elecciones catalanas en un plebiscito sobre la independencia, Puigdemont ha llamado a superar la barrera del 50 % de los votos a partidos independentistas y romper así el techo del 48 % que hasta ahora han sumado Junts, ERC y la CUP.

"No tenemos miedo a ganar, no tenemos miedo a superar el 50 %, es positivo, es muy bueno. No podremos dar grandes saltos si no superamos una barrera que hemos convenido a decir que es muy importante para hacer política", ha recalcado.

Antes de Puigdemont ha intervenido la vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, que ha defendido responder a la "represión" del Estado con una "confrontación inteligente", sin renunciar a "las herramientas de la unilateralidad".

La idea también se recoge en la ponencia ideológica, aprobada con más del 96 % de los votos congresuales: "Junts asume plenamente, como estrategia para alcanzar la plena efectividad de la independencia de Cataluña, la confrontación con el Estado español utilizando la desobediencia civil y la no cooperación de manera democrática".

La ponencia señala que para culminar la independencia hará falta "una revuelta democrática" como en octubre de 2017 y, de cara a las próximas elecciones, recalca que, si el independentismo logra superar el 50 % de los votos, "se considerará la posibilidad de solicitar la intervención de la Unión Europea para forzar un referéndum acordado".

Después del 1-O, puntualiza el texto, "un nuevo referéndum solo podría tener algún sentido en caso de que esté acordado con el Estado y haya todas las garantías de que este respetará el resultado, cosa que en el actual Estado parece imposible".

El texto de la ponencia marca distancias con ERC y avisa de que ensanchar la base electoral y social del independentismo "es del todo conveniente pero ni mucho menos suficiente para doblegar la resistencia del Estado".

Por otra parte, la ponencia organizativa -aprobada con el 94 % de los votos- restringe la doble militancia de los afiliados de JxCat, pensando en la disputa con el PDeCAT, y pospone la regulación de las primarias para escoger a sus candidatos electorales, ya que deja en manos de la dirección la confección de un reglamento.

"Junts per Catalunya aceptará la doble militancia hasta que haya una eventual confrontación electoral", precisa la ponencia, que de esta forma descarta que los militantes del PDeCAT concurran a unas elecciones con una candidatura propia y a la vez pretendan mantener también el carné de JxCat.

En las votaciones telemáticas de las ponencias han participado el 27 % de los afiliados de JxCat, que según ha indicado Artadi ya han alcanzado la cifra de 4.600.