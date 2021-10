JxCat, abierto a negociar los presupuestos de 2022 si después se ejecutan

El portavoz de JxCat en el Senado, Josep Lluís Cleries, le ha dicho este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su grupo está dispuesto a negociar los presupuestos de 2022, siempre y cuando no les vuelvan a "aixecar la camisa", es decir, si no les engañan con la ejecución.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el diputado de JxCat ha dibujado un contexto de negociación en el que a su juicio el Gobierno "unilateralmente" ha decidido dar marcha atrás a la ampliación del aeropuerto de El Prat, sigue la "persecución judicial contra el independentismo" catalán y hay una "venganza" del Tribunal de Cuentas para "arruinar familias".

También ha reprochado Cleries la falta de ejecución de los presupuestos de años anteriores, comparando la situación de Cataluña con las inversiones que sí se han puesto en marcha en Madrid. "Nos engañan cada año pero ahora, eso sí, con diálogo", ha agregado el senador, que sin embargo en su segunda intervención se ha abierto a negociar "desde la exigencia y la responsabilidad".

"Para los presupuestos de 2022 estamos dispuestos a hablar, tal vez ustedes tengan otras preferencias, allá ustedes, pero estamos dispuestos", ha agregado, tras advertir que su voluntad de negociar no es una renuncia al objetivo de lograr la independencia.

En respuesta, el presidente del Gobierno, que había expresado su resquemor por que el nacionalismo descargue responsabilidades en otras administraciones -y ha aludido a El Prat- ha agradecido que este grupo se abra a hablar y ha agregado que acertarán si apoyan las cuentas porque son las de la recuperación justa.

JxCat hace ahora este movimiento después de que el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, advirtiera el sábado de que su partido no aprobará unos "presupuestos mágicos" del Estado, que "después no se cumplan" y tras proponer esta formación un bloque catalanista para negociar en conjunto, un guante que no recogieron ERC ni de PDeCat.

ERC por su parte no ha decidido aún si presentará enmienda a la totalidad a las cuentas y ha condicionado su eventual a que la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán registre avances.