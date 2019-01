Juzgan a tuitero que deseó volviera ETA para darle 2 tiros a la hija de Fabra

La Audiencia Nacional juzga el jueves a un tuitero por alabar desde su cuenta a ETA y a sus miembros, llegando a pedir la vuelta de la banda terrorista, y desear descerrajarle "dos tiros en la nuca" a la exdiputada del PP Andrea Fabra, hija del que fuera presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.

Por estos hechos, calificados como un delito continuado de enaltecimiento del terrorismo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional le pide al acusado, A.R.M., un año y seis meses de prisión, ocho años de inhabilitación absoluta y dos años de libertad vigilada.

Según el escrito de acusación del fiscal, el acusado hizo estos comentarios desde una cuenta de libre acceso que abrió en 2012 en Twitter, @Elsurvencerá, con el lema "Andalucía Libre" en su perfil y más tarde "Lucha de clases", y que llegó a acumular en torno a mil seguidores.

Entre julio de 2012 y enero de 2015 publicó una serie de tuits "con ánimo de enaltecer las acciones de diversas organizaciones terroristas y de menospreciar a sus víctimas".

Entre esos comentarios, el fiscal destaca uno del 13 de julio de 2014 sobre Andrea Fabra, hija de Carlos Fabra, excarcelado en 2017 tras cumplir condena por delitos de corrupción cuando presidía la Diputación de Castellón, y que se vio sumida en la polémica cuando en 2012 gritó un "¡qué se jodan!" en el Congreso que se interpretó como un insulto a los parados, y que ella desmintió que así fuera.

"Andrea Fabra hija de puta, ojalá vuelva ETA ¡te descerrajaré dos tiros en la nuca fascista!" escribió el acusado "como expresión de su deseo de que la organización acabase con la vida de esta persona", según el fiscal.

En otro de sus tuits, fechado el 16 de enero de 2015, lamentó el fallecimiento ese día del terrorista de ETA Josu Uribetxebarria Bolinaga, con un comentario "en homenaje al criminal muerto, al que califica de soldado", dice el fiscal.

Anteriormente, en 2013 difundió comentarios como "Esto con ETA no pasaba" o "ETA, ¿dónde estás cuando se te necesita, dónde?", "a modo de añoranza de las acciones de la organización criminal", señala el escrito de acusación.

También hizo "burla del asesinato del almirante Carrero Blanco" con este tuit: "Siendo Carrero almirante naval siempre su sueño fue volar hasta que un día ETA militar hizo su sueño por fin realidad ¡¡Y voló!!".

Además en 2012 manifestó en otro mensaje que las acciones de ETA no debían ser consideradas terrorismo: "Políticos ,banqueros y 'demócratas' a ver si criticáis todo tipo de violencia, no sólo la que os interesa. ETA no es terrorismo, vosotros sí", lo que, según el fiscal, es una justificación de la acción terrorista.

Por último, la Fiscalía recoge en su escrito uno de los tuits que publicó en 2014, en el que "alabó públicamente" al fallecido dirigente de la organización terrorista ETA José Miguel Beñarán, Argala, al reproducir parte de una frase de éste "únicamente el mismo pueblo trabajador vasco podrá solucionar sus problemas" junto a una foto de una pancarta en la que aparece la imagen del terrorista y el párrafo entero en que se inserta la frase.