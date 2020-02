Juzgan a dos mossos por golpear a una joven en protestas contra el Supremo

Dos cabos de los Mossos d'Esquadra juzgados este viernes a raíz de la denuncia de una joven que sufrió lesiones en las protestas contra la sentencia del procés han admitido este viernes ante el tribunal que no saben o no recuerdan si la golpearon y han reconocido que los manifestantes no estaban lanzando objetos.

Hoy ha quedado vista para sentencia la vista por faltas celebrada contra dos cabos de los Mossos d'Esquadra por presuntos excesos en la actuación de sus respectivas unidades antidisturbios (Brimo) durante la noche del 18 de octubre en el transcurso de las protestas contra la condena del Supremo a los líderes del procés.

Ese día, una joven que sufrió lesiones por parte de varios agentes de la policía catalana cuando se encontraba en el vestíbulo de la estación de tren y metro de la plaza Cataluña, presentó una denuncia que ha llegado este viernes a juicio, un caso que también ha sido investigado por la división de asuntos internos de la policía catalana.

Tras las declaraciones de todas las partes, el ministerio público no ha formulado acusación contra estos dos cabos ya que considera que no ha quedado acreditada la autoría de esta agresión concreta, pese a que considera probado que la joven sufrió lesiones.

En cambio, la acusación particular que representa a la joven ha solicitado al tribunal que se condene a estos dos mandos por un delito de lesiones leve por "omisión de su deber", aunque nadie haya podido reconocer a los autores materiales de la agresión, y solicita una multa para los mismos.

Las defensas de los dos denunciados, por su parte, han pedido la libre absolución, ya que ni la víctima ni los testigos aportados por ésta han podido reconocer a los autores de las lesiones causadas a la joven.

Durante la vista, la víctima ha relatado que se encontraba con dos amigas en el vestíbulo de la estación de la plaza de Cataluña, donde acaba de comprar un billete para regresar a casa, cuando irrumpieron varios agentes de la policía catalana persiguiendo a un grupo de manifestantes.

En ese momento, ha proseguido, levantó las manos mostrando el billete que acaba de comprar al tiempo que decía 'ya me marcho, ya me marcho' cuando, según su versión de los hechos, varios agentes comenzaron a golpearla con las porras, incluso, estando agachada al tiempo que la insultaban.

"Recibí múltiples golpes en piernas y brazos", ha declarado la joven, que no ha podido reconocer como autores de los hechos a los dos mandos, ya que todos los agentes de la Brimo llevaban cascos durante la actuación policial, ha precisado. Ha agregado que sintió "miedo, rabia, impotencia".

En su declaración, los dos cabos han alegado que no recordaban o no podían decir si golpearon o no a la joven.

La acusación particular ha solicitado que se condene a los dos caporales por un delito leve de lesiones a una multa de tres meses a razón de 20 euros diarios y otros 600 como responsabilidad civil subsidiaria por el daño moral ocasionado, ya que para la parte demandante estos agentes no siguieron los criterios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad sino que actuaron con "ánimo de venganza".