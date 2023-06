El Juzgado pide al Gobierno de Melilla paralizar los pagos a "empresas muy concretas"

El Juzgado de Instrucción número 2 ha solicitado al Gobierno de Melilla que paralice los pagos a determinadas empresas muy concretas en el marco de la investigación por la que el pasado viernes agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acudieron al Palacio de la Asamblea de Melilla para realizar una solicitud judicial de volcado de datos.

En rueda de prensa, la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio en funciones, Dunia Almansouri, no ha concretado cuántas empresas ni a qué áreas afectan esos expedientes paralizados porque el caso se encuentra bajo secreto de sumario, aunque se ha mostrado convencida de que esta cuestión quedará en nada y se ha puesto a disposición de la Justicia.

Almansouri ha querido dejar claro que la administración no está paralizada y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía melillense y a todos los proveedores que trabajan con la Ciudad Autónoma, tanto las que tienen licitados contratos mayores como las que tienen facturas pendientes de cobrar.

Ha subrayado la máxima colaboración del Gobierno con la Justicia, de ahí que considere llamativo que 12 agentes uniformados de la Policía Nacional acudieran al Palacio de la Asamblea el pasado viernes para entregar una notificación compuesta por dos folios y medio, una puesta en escena que ha dado lugar a una alarma social y al mayor circo mediático del que dice haber sido testigo.

Considera que es perversa la forma en que se está instrumentalizando la acción judicial y la acción policial desde una perspectiva política, en alusión a las declaraciones del presidente regional del PP, Juan José Imbroda, instando al Gobierno en funciones a retirarse.

En este punto, ha preguntado a Imbroda por qué no fue coherente y no se fue cuando, siendo presidente de Melilla, hubo registros en dependencias municipales en el marco de las operaciones Ópera y Tosca, sobre las que ha puntualizado que se archivaron "por tiempos judiciales y por la complejidad, no porque se demostrara que no se había cometido ningún delito.