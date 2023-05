El juzgado deniega al alcalde de Ourense la petición de prohibir al diario 'La Región' la difusión de los audios

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, en funciones de guardia cuando el alcalde la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, presentó una denuncia contra el diario 'La Región' por supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos, ha denegado su solicitud como medida cautelar para prohibir la difusión de unas grabaciones de conversaciones que mantuvo con terceras personas.

La jueza explica en el auto, con fecha del jueves y contra el que cabe presentar recurso, que "no concurren indicios bastantes que hagan presumir la participación de persona alguna" por cuanto "no se aporta elemento alguno que permita inferir la coacción no autorizada de dispositivos de escucha y grabación".

Destaca que "no consta" fotografía o inspección ocular de los que resulte ningún micrófono o dispositivo técnico, tal y como apunta el alcalde, "ni testigo o persona alguna que haya observado los mismos, su instalación, colocación o retirada", así como "tampoco informe pericial alguno" que acredite "el lugar de obtención o manipulación o alteración de ningún tipo".

Además, la instructora subraya que la prohibición de difusión a medios de comunicación y redes sociales requiere una autorización judicial mediante una decisión motivada "que compruebe la proporcionalidad de la medida, analizando las circunstancias concurrentes en el momento de su adopción".

Por tanto, recuerda que "el presupuesto esencial para la adopción de una medida restrictiva de un derecho es la existencia previa de indicios racionales y no meras conjeturas o sospechas de la comisión de una infracción" del artículo 197 del vigente Código Penal --de revelación de secretos--.

El denunciante relataba, siempre según el auto de la jueza, que hubo una publicación del 6 de mayo de 2023 del diario 'La Región' que "contiene grabaciones de una conversación entre el alcalde de Ourense y terceras personas sobre una infracción en materia de tráfico" y el 8 de mayo "se publica otra información sobre uso de dinero en B con otras grabaciones de conversaciones".

El regidor, en su denuncia, decía que esos audios "se basan en conversaciones mantenidas en su despacho o en espacios de acceso reservado de edificios municipales u otras dependencias, que sólo se pueden obtener mediante la utilización de dispositivos técnicos de escucha y grabación de sonido".

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, en funciones de guardia cuando el alcalde presentó otra denuncia contra La Voz de Galicia, también había denegado el pasado sábado las medidas cautelares solicitadas por el alcalde, quien pidió que se retirasen los audios y su publicación.

INVESTIGACIÓN SOLICITADA

En cuanto a la práctica de las diligencias de investigación solicitadas en los escritos de denuncia contra los dos diarios, tanto la titular del número 3 como el del número 1 entienden que "deberán ser resueltas por los órganos judiciales competentes", es decir, los Juzgados de Instrucción a los que les corresponda por reparto, porque consideran que exceden las competencias que tienen atribuidas durante sus funciones de guardia.

En el caso del diario 'La Región', el procedimiento ya fue repartido al Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, el cual devolvió la causa al número 3 para que resolviese sobre las medidas cautelares, por ser el que estaba de guardia cuando se presentó la denuncia. Una vez resuelta la solicitud de las medidas, la magistrada emitió un auto en el que se inhibió al Juzgado de Instrucción Número 2 para que resuelva las diligencias demandadas.

Aparte de estas dos denuncias, esta misma semana el regidor municipal presentó otra denuncia contra 'La Región' --que amplía la primera-- por la difusión de nuevos audios, en la que vuelve a solicitar la prohibición de la publicación de las grabaciones. Por el momento esa solicitud de medida cautelar aún no ha sido resuelta.