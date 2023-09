Juventudes Socialistas recoge firmas para exigir a la Junta la activación del Bono de Alquiler

Militantes de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en Granada ha iniciado este lunes una campaña de recogida de firmas para exigirle a la Junta de Andalucía la puesta en marcha del Bono de Alquiler Joven correspondiente al año 2022 y la convocatoria de 2023, según han informado en una comparecencia de prensa con el secretario provincial del PSOE, José Entrena.

Según han indicado posteriormente en una nota de prensa, "han transcurrido más de 20 meses desde que el Gobierno de España habilitara el presupuesto correspondiente a estas ayudas de 250 euros mensuales, sin que la Junta de Andalucía lo haya activado".

Entrena, junto al responsable de JSA Granada, Jorge Ibáñez, y la secretaria de Políticas para la Juventud, Patricia Carrasco, ha mostrado su apoyo a esta iniciativa "que recoge el sentir y el malestar de la juventud granadina". "Es inconcebible que el Ejecutivo andaluz de Moreno Bonilla no haya activado una medida del Gobierno de España, a pesar de haber transferido el dinero a la comunidad para su puesta en marcha", ha dicho.

Es un retraso que, para Entrena, "no se justifica de ninguna manera", a la vez que ha considerado que "esta nefasta gestión es fruto de la indolencia o de la incapacidad absoluta de Moreno Bonilla para gestionar los recursos públicos".

"Al presidente andaluz no le importan los intereses de la juventud. Este es un claro ejemplo. No le preocupa lo más mínimo que muchas y muchos jóvenes hayan vuelto a casa de sus padres o de su familia porque no podían hacer frente durante más tiempo el alquiler de una vivienda".

Por su parte, Jorge Ibáñez, ha lamentado la "ineptitud" de las dos responsables públicas que han estado al frente de la Consejería de Fomento con Moreno, primero Marifrán Carazo y ahora Rocío Díaz. "A pesar de todo el tiempo transcurrido, no han sabido o no han querido que las y los jóvenes dispongan de este dinero".

"Flaco favor nos están haciendo a la juventud granadina que hemos solicitado la ayuda y que llevamos esperando meses y meses", ha dicho Ibáñez, que a continuación ha indicado que "si en diciembre no se termina la tramitación de estas ayudas, la Junta de Andalucía tendrá que devolver los fondos. Una situación que supondrá un perjuicio irreparable para nosotros".

Asimismo, la responsable de Políticas para la Juventud del PSOE de Granada, Patricia Carrasco, ha afeado al Gobierno andaluz que sea de los últimos ejecutivos autonómicos en poner en marcha esta ayuda y se ha preguntado por la razón.

"No es de recibo que en otros territorios, los jóvenes sí estén recibiendo los 250 euros mensuales y en Andalucía no se hayan tramitado aún a estas alturas las ayudas del ejercicio correspondiente a 2022", ha aseverado. JSA Granada llevará esta campaña de recogida de firmas a toda la provincia para que la ciudadanía pueda sumarse a esta petición.