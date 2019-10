Juventudes Socialistas lanza en Halloween su campaña contra las tres derechas: "Ni sus trucos ni sus tratos"

Juventudes Socialistas de España (JSE) ha lanzado este jueves, con motivo de la noche de Halloween, una campaña en redes sociales que busca movilizar a los jóvenes de izquierdas para que el próximo 10 de noviembre acudan a votar y se defiendan así de la amenaza que representan "las tres derechas" de PP, Ciudadanos y Vox.

La campaña, que se está difundiendo en redes sociales, muestra a los líderes de las formaciones conservadoras caracterizados como personajes de terror. El líder del PP, Pablo Casado, es "Draculín"; el presidente de Ciudadanos, "Zombie Rivera", y el líder de Vox, Santiago Abascal, es "Abacalenstein".

Juventudes Socialistas recomienda adoptar una serie de precauciones frente a la amenaza que representan unos partidos de los que no quieren "ni sus trucos ni sus tratos". "Cuando te los encuentres no entres en pánico. Ellos se alimentan del miedo", reza la primera norma.

La organización juvenil advierte también de que se trata de unos personajes que intentarán "imponer sus gritos" pero que "se debilitan ante los argumentos" y aconseja hablar con los conocidos de uno porque "sólo se les vence en grupo".

"Intenta no envenenarte con sus discursos tóxicos. No dejes de leer e informarte mientras anden sueltos", sugiere Juventudes, que alerta de que estos tres partidos "siempre señalan al diferente", por lo que anima a no caer en su trampa.

"Ya conocemos sus intenciones. No podemos dejarles que ganen. Para pararles el 10N, ¡implícate, defiéndete", arengan las Juventudes, en un intento de movilizar el voto de izquierdas.