Justicia ultima una reforma que garantice todos los pagos del turno de oficio

El Ministerio de Justicia está ultimando una reforma legal para garantizar los pagos en debido plazo por todos los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados por los abogados del turno de oficio.

Así lo ha anunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Foro de Justicia del Colegio de Abogados de Madrid.

Campo ha señalado que se trata de una reclamación justa de la Abogacía pues los letrados que son designados por los jueces para ejercer el turno de oficio en defensa de un ciudadano que no designa letrado tienen también derecho a cobrar aunque posteriormente no se le reconozca a su defendido la justicia gratuita o se archive la causa.

Para evitar impagos en estos casos producidos en los últimos meses por unos criterios fijados en nuevos informes de la Intervención el ministro ha señalado que se va a llevar a cabo "una reforma normativa para que no vuelva a suceder este problema o al menos poder minimizarlo".

Ha explicado que en dicha reforma legal se va a deslindar lo que corresponde a la justicia gratuita, a la que tienen derecho los ciudadanos sin recursos, y la relativa al servicio que prestan los abogados del turno de oficio.

Al respecto, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, que ha pronunciado una conferencia en el Foro, se ha congratulado por el anuncio de esta reforma para evitar la situación actual en la que a mediados de febrero aún están pendientes de ser pagados a la Abogacía servicios de justicia gratuita de noviembre y diciembre.

Victoria Ortega ha valorado el compromiso del Ministerio de devolver a la Abogacía 600.000 euros que tuvo depositar para pagos del turno de oficio y ha pedido que todas estas cuestiones se solucionen rápidamente.

Por otra parte, Juan Carlos Campo, ha considerado que "la justicia no es el patito feo de los presupuestos. No es un problema de más dinero, que hace falta, ni de más jueces, que hacen falta, el problema es que no tenemos un modelo con el que construir un servicio público como el que queremos porque nunca lo ha habido".

"Tenemos que crear un nuevo modelo con una nueva visión organizativa y unas normas propias del siglo XXI", ha insistido JUan Carlos Campo.

En este marco ha destacado la necesaria reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pretende llevar antes de fin de año al Consejo de Ministros.

"No podemos permitirnos estar tres siglos con una misma ley. Lo que pasa es que necesitamos consenso, que es lo único que nos falta en justicia. Intentémoslo ahora", ha concluido.