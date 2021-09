Justicia refuerza con tres funcionarios los juzgados de La Carolina para aliviar la carga de trabajo

La Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Jaén ha reforzado con tres funcionarios --dos tramitadores y un gestor-- el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Carolina (Jaén), también encargado de los casos de violencia de género, para aliviar la carga de trabajo generada por la paralización de la Administración judicial durante la pandemia por covid-19.

La delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Jaén, Raquel Morales, ha visitado junto a la jueza decana, Rocío Damas, los juzgados para conocer de primera mano cómo se está desarrollando el plan de choque, al que se ha sumado La Carolina en esta segunda fase que se extiende desde septiembre hasta el próximo mes de noviembre.

Paralelamente, Morales ha avanzado que se van a mantener los refuerzos que ya se tenían y que en el caso del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Carolina vienen a cargo del Pacto de Estado contra la violencia de género.

El encuentro también ha servido para evaluar las necesidades de la sede judicial de La Carolina donde a la Consejería de Justicia tiene previsto destinar más de 18.000 euros para diversas actuaciones, entre ellas el cambio de la tarima de la sala de vistas, el cambio de un monitor y de parte del mobiliario, como es toda la sillería.

"Necesitamos de más recursos en la Justicia, tanto humanos como materiales", ha señalado Morales al tiempo que ha agradecido el trabajo "tan ingente que hacen en unas condiciones que han sido muy difíciles para la Administración de Justicia".

La delegada ha hecho hincapié en el esfuerzo de la Consejería en medios humanos, con medidas de refuerzo como el Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia para "paliar" órganos judiciales ante la "sobrecarga" provocada por la crisis de la Covid-19.

Durante su visita, Morales ha mostrado su satisfacción con los resultados de este plan de choque puesto en marcha "de forma consensuada con el sector judicial" con el objetivo de "desatascar" la "sobrecarga" de asuntos generada por la crisis del Covid-19.

El plan consiste en la prolongación de la jornada laboral de los funcionarios de Justicia, con remuneración como servicios extraordinarios. De esta forma, se cuenta con una persona funcionaria de cada uno de los cuerpos en cada órgano judicial, Gestión, Tramitación y Auxilio, tres tardes a la semana, y se está desarrollando en 25 órganos judiciales de la provincia, entre ellos en el Juzgado número 1 de La Carolina.

Morales, que ha agradecido "el esfuerzo y compromiso" al personal de los juzgados, ha recalcado que "es el plan más ambicioso que ha hecho la Junta en materia de Justicia" y ha sido "valorado muy positivamente" tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como por la Mesa de la Justicia.

El plan cuenta con una inversión total para Andalucía de 7,5 millones de euros en esta segunda fase, que se desarrolla hasta finales de noviembre, y se suma a los 7,2 millones de euros de la primera, con lo que entre las dos fases el presupuesto ronda los 15 millones de euros. Morales ha destacado que además este refuerzo ha llegado a órganos de diversas jurisdicciones, desde la Social a la Mercantil y Familia, pasando por Primera Instancia, juzgados mixtos, la propia Audiencia o la Fiscalía.

La delegada ha subrayado el beneficio que ha supuesto este refuerzo en la gestión, si bien ha solicitado "la colaboración de otras administraciones". En este sentido ha recordado que "si ponemos estas medidas en marcha pero no tenemos más jueces, al final no podremos celebrar juicios tan rápido como queremos".

En esta misma línea se ha pronunciado la jueza decana de La Carolina, Rocío Damas, que ha insistido en que si todo el trabajo que se está haciendo "no viene complementado por un juez de refuerzo", no se puede seguir avanzando en tener "una justicia actual" donde las esperas no se alarguen en el tiempo y no sean superiores a "tres o cuatro meses".

El responsable del juzgado del mixto número 2 de La Carolina, José Miguel Sánchez, también ha apoyado la necesidad de que el plan de refuerzo del funcionariado puesto en marcha por la Junta de Andalucía venga acompañado de un refuerzo de la plantilla judicial para así poder alcanzar de una manera efectiva el objetivo de reducir la carga de trabajo y por lo tanto de los asuntos pendientes en la Administración de Justicia.