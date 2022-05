Justicia refuerza con cinco magistrados el gabinete técnico del Supremo

El Ministerio de Justicia ha autorizado reforzar con cinco magistrados el área civil del gabinete técnico del Supremo hasta final de año, después de que el alto tribunal le pidiera medidas urgentes ante la sobrecarga de trabajo y la falta de jueces.

Según explica el Ministerio en un comunicado, se intenta paliar así los efectos que tiene en el Supremo el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que mientras no se renueve, ese órgano no puede hacer nombramientos discrecionales.

"Lleva más de tres años en funciones, lo que ocasiona un retraso de más de 1.000 sentencias al año", subraya el departamento que dirige Pilar Llop.

Justicia ha decidido conceder autorización económica para cinco comisiones de servicio en el citado gabinete técnico para apoyar la fase de decisión de los recursos de casación y extraordinarios por infracción procesal en la Sala Primera

El coste de esta medida extraordinaria asciende a 234.000 euros y se suma a otras aprobadas en 2021 y prorrogadas este año para reforzar al tribunal con doce letrados, con un presupuesto anual de 700.000 euros.

Estas iniciativas no solventan no obstante el problema de las vacantes que se registran en las distintas salas del Supremo, que ya el año pasado alertó del colapso que se avecinaba si no se renueva el CGPJ.

Tras más de tres años de bloqueo, el PP ha designado al eurodiputado Esteban González Pons como interlocutor del Gobierno para elegir a los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces, aunque no se conocen avances en las negociaciones. EFE

