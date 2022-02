La justicia ordena reponer las banderas catalana y española en Cardedeu

(Actualiza la BC5051 con más detalles sobre la respuesta del Ayuntamiento de Cardedeu)

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado la razón a la Asociación Impulso Ciudadano y ha ordenado al Ayuntamiento de Cardedeu (Barcelona), gobernado por ERC y la CUP, que reponga la bandera catalana y la española en la fachada del consistorio, donde ahora solo luce una "estelada".

En su sentencia, que se puede recurrir, la sección quinta de la sala contenciosa administrativa del alto tribunal catalán revoca la decisión del juzgado contencioso número 5 de Barcelona de desestimar la demanda de Impulso Ciudadano y ordena al consistorio de Cardedeu que reponga en su fachada tanto la bandera catalana como la española.

El Ayuntamiento de Cardedeu, dirigido por el alcalde republicano Enric Olivé, que gobierna en coalición con la CUP, retiró hace años la bandera catalana y la española de la fachada municipal, donde únicamente luce ahora una bandera independentista ("estelada"), a la que durante meses también acompañó una pancarta en apoyo a los presos del procés.

La Asociación Impulso Ciudadano llevó el caso a los tribunales tras comprobar en octubre de 2020 que en la fachada del consistorio, situado en la plaza de Sant Joan, número 1, no ondeaba ni la bandera de España ni la de Cataluña, sin que ningún acuerdo del pleno municipal avalara esta decisión.

La asociación recurrió ante la justicia al considerar que el consistorio había incurrido en la "vía de hecho" para retirar las banderas oficiales de España y de Cataluña y para solicitar que se ordenara su reposición.

El Ayuntamiento de Cardedeu alegó que la Asociación Impulso Ciudadano tenía carácter privado y que no estaba legitimada para plantear esta petición ya que no acreditó un interés legítimo y que, por lo tanto, no podía ser reconocida como un controlador de la legalidad.

Pese a que inicialmente el juzgado contencioso número 5 de Barcelona dio la razón al Ayuntamiento y archivó el caso, la Asociación recurrió ante el TSJC, que ahora ha determinado que esta entidad está legitimada a intervenir en este proceso ya que ve concordancia entre sus fines, basados en la defensa de los valores constitucionales, y el objeto del procedimiento.

Además, el TSJC ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para que se repongan las banderas de España y de Cataluña en el exterior del edificio consistorial, porque fueron retiradas "por la vía de hecho" y además el Ayuntamiento no ha puesto de relieve en el proceso "motivo alguno" que implique una posible "perturbación" de los intereses generales o de terceros si se volvían a colgar ambas enseñas.

En un comunicado, Impulso Ciudadano ha celebrado esta resolución y ha recordado que en noviembre pasado presentó un informe que detallaba que de los 947 municipios de Cataluña, sólo en 149 ondeaba la bandera española y que 392 no exhibían la catalana.

Impulso Ciudadano considera que el TSJC ha avalado su decisión de recurrir a la justicia, por lo que ha anunciado que en los próximos días requerirá a los ayuntamientos que no exhiben las banderas oficiales que "regularicen" su situación sobre la presencia de los símbolos constitucionales y estatutarios.

El Ayuntamiento de Cardedeu está estudiando la resolución, ya que consideran que se trata de un "tema jurídico muy controvertido", por lo que no tomarán ninguna decisión hasta poco antes de que el próximo 10 de marzo venza el plazo dado por el TSJC para recurrir esta decisión judicial, según han indicado a Efe fuentes municipales.