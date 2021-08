La Justicia ordena a la Guardia Civil que pague complemento a embarazada

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado a la Guardia Civil que pague un complemento salarial a una agente a la que dejó de pagarse ese concepto mientras estaba de baja por embarazo de riesgo, al considerar que tenía derecho a ello.

En una sentencia dada a conocer este lunes por la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), cuyos servicios jurídicos han llevado el caso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM estima el recurso interpuesto por la agente y anula una actuación administrativa "no ajustada a derecho".

La demandante ya ha cobrado la cantidad que se le debía, ya que la Guardia Civil no interpuso recurso de casación, según han precisado a Efe fuentes de APROGC.

La sentencia acepta el recurso presentado por la afectada contra la resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de noviembre de 2019 que denegaba el pago del Complemento Específico Singular a la agente entre octubre de 2018 y febrero de 2019, cuando estaba de baja médica por embarazo de riesgo.

La funcionaria había comenzado esa baja médica en agosto de 2018 y fue destinada a otro puesto el 15 de septiembre, al que no se incorporó debido a su estado y en el que no percibió el complemento.

La dirección del Cuerpo argumentó que diferentes motivos para no abonar esa cantidad, como que la agente no había podido tomar posesión del cargo en el nuevo destino y, por tanto, no tenía consolidado este derecho.

Sin embargo la Abogacía del Estado entendió que la agente tenía derecho y finalmente el TSJM lo ha avalado.