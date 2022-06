La Justicia frena la primera deportación británica de migrantes a Ruanda y otras noticias que debes conocer

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos frena la primera deportación británica de migrantes a Ruanda

Los recursos legales de los solicitantes de asilo que debían de ser expulsados hoy por el Reino Unido en un vuelo a Ruanda han impedido la salida del avión, que esperaba desde hace horas la luz verde para despegar, según la ONG Care for Calais. La organización, al igual que los medios británicos, informó poco después de las 22.00 hora local (21.00 GMT) de que ya no quedaba una sola persona más dentro del avión gracias a la acción de la Justicia y que, por tanto, el vuelo no saldrá del aeródromo militar Boscombe Down, en Amesbury (oeste de Inglaterra).





Sánchez prepara ya al PSOE para pasar página de una bofetada el 19-J

Pedro Sánchez viene trasladando internamente una imagen de serenidad acompañada de mensajes de confianza y hasta de optimismo en el momento más crucial para el PSOE, desplomándose en todas las encuestas a las puertas de las urnas andaluzas. “Es inasequible al desaliento”, resumen a COPE dirigentes territoriales. Desde luego, las señales emitidas por Sánchez no están sustentadas en datos demoscópicos, porque lo que puede abrirse a partir del 19-J es un periodo de máximo revuelo en estamentos del partido.





La primera subasta con tope del gas sube el precio de la luz en un 5%

La primera subasta con el tope del gas en 40 euros/MWh deja el precio medio de la luz para este miércoles en el mercado mayorista en 224 euros/MWh frente a los 214 euros/MWh de este martes. Esa cantidad sale de sumar los 166 euros de precio medio en el mercado mayorista más casi 60 euros de compensación media a las centrales de ciclo combinado por el tope del gas, ambas cifras obtenidas del operador OMIE. Y es que el tope del gas hay que subvencionarlo, hay que pagar a las centrales la diferencia entre el tope y el precio del gas en el mercado, que roza los 80 euros/MWh según el Mibgas, el de referencia en España.





Argelia destituye al ministro de Finanzas que ordenó congelar el comercio exterior con España

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, cesó este martes al ministro de Finanzas, Abderrahman Raouya, sin ofrecer más detalles sobre los motivos de esta destitución, anunció la Presidencia. Raouya ocupó este puesto durante cinco meses en 2020, y actualmente desde febrero, y también durante la época del antiguo presidente Abdelaziz Bouteflika.





282.959 causas penales canceladas en 2021: ¿cuáles son los requisitos para "borrar" los delitos del pasado?

La cancelación de antecedentes penales es el último carpetazo al paso por la prisión, a veces tras haber permanecido en la cárcel sólo por un tropiezo. En otros casos, no obstante, este "borrón y cuenta nueva" preocupa a muchos que no confían en la reinserción en la sociedad de ciertos criminales cuyos crímenes han sido graves y muy graves.