"La justicia no escribe 1.700 folios de sentencia para que no haya condenas"

Los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013) se enfrentan este martes, cuando se da a conocer la sentencia sobre la pieza política de los ERE, a diez y treinta años de inhabilitación respectivamente por prevaricación. Griñán además podría tener que hacer frente a una pena de prisión se seis años por malversación, tal y como ha comentado en ‘Herrera en COPE’ el responsable de tribunales en ABC Sevilla, Antonio Rodríguez Vega: “Su delito es más grave porque era consejero de Hacienda durante los años de la trama y nutría de fondos esa partida que se manejaba sin ningún tipo de control”.

A las doce de la mañana se leerá públicamente los 1.700 folios que contiene la sentencia en la Audiencia Provincial de Sevilla. Rodríguez Vega no se aventura en exceso a la hora de vaticinar lo que podría ocurrir: “Yo creo que 1.700 folios de sentencia no se hacen para absolver a todo el mundo. Condenas habrá, pero el secretismo es total en torno a la sentencia. Hay 21 exaltos cargos acusados”.

El caso quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre. Casi un año después se dará a conocer. Mucho tiempo que el periodista de ABC atribuye a la complejidad del proceso y a los periodos electorales vividos durante 2019: “Hay una regla no escrita en la Justicia de no interferir en los procesos electorales, y quizá haya influido. Piensa que la sentencia del ‘procés’ se compuso de 493 folios, y el de esta pieza de los ERE de 1.700”.

La sentencia dilucidará si la cúpula del gobierno andaluz creó una partida corrupta en la que se desactivó todo tipo de control para repartir a su antojo dinero público: “El objetivo era comprar la paz social porque había conflictos de empresas que cerraban y trabajadores que protestaban en los actos del PSOE. Por eso, urgía en el Ejecutivo establecer algún tipo de mecanismo para acallar esas voces críticas que amenazaban su hegemonía e Andalucía”.

Pero con la sentencia de este martes, no se da carpetazo al escándalo. No en vano ha habido durante la instrucción unos 300 investigados: “Esta es la pieza más importante, pero hay 187 instrucciones en marcha. Lo que ocurra mañana será determinante, porque se decidirá si el sistema que se estableció era o no corrupto”.

Entre las piezas más interesantes está la del chófer del que fue director de Trabajo entre 1999 y 2008, Javier Guerrero, que está en prisión desde 2012 por esta trama: “Le dio a su chófer 900 mil euros para que montara una granja de pollos que nunca existió, y que se gastó en fiestas, cocaína, regalos… es decir, queda mucho recorrido judicial aún. El propio Guerrero metió a su suegra en el ERE de una empresa donde no había trabajado el sindicalista lanza se metió él y su mujer cada uno en un ERE para percibir los fondos. Se hizo muy mal uso del dinero público durante mucho tiempo, y es imposible que en una administración tan grande una sola persona lo organizara todo”.

Un escándalo que lleva al responsable de tribunales de la cabecera a afirmar que, pese a que no se juzga si Chaves y Griñán se llevó parte del botín, sí que tienen una cuota de responsabilidad muy grande en los tejemaneje: “Se emplea el mantra de que no se enriquecieron por la trama, pero sí que quebrantaron su deber de vigilar que se hiciera un buen uso de los fondos públicos. Además, el hecho de establecer un mecanismo para subsidiar a los despedidos es una forma de conseguir permanecer en el poder vía dinero público”.