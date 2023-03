La justicia desestima la medida cautelar que pedían los letrados en huelga

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la medida cautelar solicitada por los convocantes de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que pedían paralizar la instrucción del Ministerio de Justicia que suspendió el disfrute de días libres y vacaciones durante el paro.

En un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, adelantada por Confilegal y al que ha tenido acceso EFE, los magistrados rechazan que se adopte esa medida, solicitada por el comité que mantiene una huelga indefinida desde el pasado 24 de mayo, e impone las costas a los recurrentes, hasta un límite de 200 euros.

Las tres asociaciones convocantes interpusieron recurso contencioso-administrativo contra la instrucción de Justicia que impedía coger días "moscosos" y vacaciones durante la huelga, y solicitó que la misma se suspendiera cautelarmente.

A continuación la Fiscalía secundó esta petición al entender que esa instrucción produce "un perjuicio irreparable" al colectivo y limita el derecho a huelga.

Por su parte la Abogacía del Estado se pronunció en contra, alegando que no hay "razones de imperiosa urgencia" para adoptar esa medida cautelar, y que el Ministerio de Justicia trata con su instrucción de asegurar la prestación de un servicio público "sin limitar el derecho a huelga", ya que "las necesidades del servicio deben prevalecer sobre los intereses particulares".

Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM recoge esta argumentación y expone que el comité de huelga "esgrime únicamente razones de fondo" sobre cómo afecta la instrucción al derecho fundamental a la huelga, lo que "no puede servir para fundamentar la tutela cautelar pretendida" porque solo supondría "un adelantamiento del pronunciamiento sobre el fondo" del asunto y la futura sentencia.

Añaden los magistrados que no suspender cautelarmente la instrucción "no avoca a una situación irreversible" sobre el derecho a obtener permisos, cuya denegación podrá ser impugnada, ni sobre el derecho a huelga. Y detalla que la instrucción no supone perder días libres o vacaciones, porque se pueden disfrutar a lo largo de todo el año y respeta circunstancias determinadas de conciliación.

La Sala también pone de relieve que la Administración pretende garantizar un servicio público, y aceptar la suspensión cautelar de la medida propuesta "puede implicar un perjuicio par los intereses generales".