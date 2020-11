Justicia confía en renovar el CGPJ pronto y el PP niega ningún avance

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha recalcado este viernes que hay "una esperanza muy razonable" y "un gran deseo" de que de forma "rápida", que podría ser en los primeros días de diciembre, exista un acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Un acuerdo que fuentes del PP ven tan lejano como antes, dado que "no ha habido ningún avance" ni existe una negociación al respecto más allá de las conversaciones que pueda mantener con Campo con el responsable de Justicia del PP, Enrique López, en su condición de consejero de ese área en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El ministro, en declaraciones a TVE, ha reiterado el mensaje que repite en las últimas semanas, un planteamiento optimista sobre una próxima renovación del CGPJ. Y su voluntad de que ese acuerdo fructifique antes del aniversario de la Constitución, fecha que casi coincide (dos días después) con los dos años que lleva caducado el mandato de los actuales vocales.

Es posible que antes del 6 de diciembre haya "fumata blanca", ha reiterado Campo, quien ha recordado que la propuesta del Gobierno de modificación en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces "está paralizada en el tiempo" a la espera de ese acuerdo definitivo, pues si no se cumple la renovación la democracia y el Ejecutivo están obligados a actuar.

El líder del PP, Pablo Casado, dijo ayer que esos supuestos avances no son sino una "cortina de humo". Fuentes del partido recalcaron que no existen esas negociaciones, dado que el presidente del PP no habla con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre esta cuestión desde septiembre.

Además, el PP insiste en que no se dan las condiciones para negociar. Hoy, sin ir más lejos, su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha cargado contra Campo por sus planes de aprobar antes de fin de año el anteproyecto de reforma del Código Penal en el que se revisará el delito de rebelión.

Entre tanto, en el Consejo se mantienen a la espera de la negociación política y confían en que más pronto que tarde se alcance un acuerdo que bien podría llegar antes del puente de diciembre, de manera que el 26 de noviembre sería el último pleno de actual consejo, a escasas semanas de cumplir ya siete años desde su elección.

Fuentes próximas al órgano de Gobierno de los jueces señalan a Efe que los vocales están deseando que el CGPJ se renueve ya mismo porque institucionalmente debe ser así, más aun cuando todo apunta que el Gobierno sacará adelante los presupuestos con apoyos, lo que augura una legislatura más larga de lo que la oposición vaticinaba.

Por eso algunos vocales creen que ya no hay excusas y ni siquiera el 'sí' de EH Bildu a los presupuestos que puede condicionar la posición del PP en la renovación del Consejo, ya de por sí reacio a negociar estando Podemos en el Gobierno.

Esto es así, aseguran las fuentes, porque desde fuera los partidos pueden aparentar mucha confrontación pero luego hay una mayor sintonía de la que se muestra en público y el ejemplo es que no han dejado de negociar los nombres de los futuros vocales que, añaden, deben de estar ya casi perfilados pues se trabaja con la lista de hace dos años.

Además, las fuentes señalan que el presidente Carlos Lesmes se le ve últimamente más tranquilo y relajado, más convencido que otras veces de que esta vez sí el acuerdo llegará este año.