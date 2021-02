Justicia avala el freno de la Junta de Castilla y León a Ciudad de la Salud

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha avalado el rechazo del Gobierno regional al proyecto Ciudad del Bienestar y la Salud en Aldeamayor de San Martín, municipio de Valladolid de 5.000 vecinos donde una empresa pretende desarrollar un complejo inmobiliario con 1.440 viviendas y 26.000 plazas asistenciales.

La Consejería de Presidencia del Gobierno regional ha comunicado este viernes en una nota de prensa esa decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que confirma en sentencia de 23 de febrero y notificada hoy, la legalidad del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid de 18 de octubre de 2018 que rechazó ese proyecto.

El proyecto pretendía atender la necesidad de plazas sanitarias en la provincia de Valladolid y esencialmente a impulsar una estrategia en el ámbito del 'turismo sanitario' para recibir turistas tanto de Portugal como del resto de países de la Unión Europea, con la pretensión de pasar de los 5.000 vecinos actuales del municipio a unos 15.000, con la construcción de las viviendas necesarias para ello.

Las mismas fuentes han explicado que como han defendido los Servicios Jurídicos de la Junta, entiende el Tribunal que "el proyecto sobrepasa ampliamente el ámbito municipal en el que pretende desarrollarse, en un contexto de pérdida poblacional tanto provincial como regional, partiendo de que el objetivo del planeamiento urbanístico de acuerdo con la ley debe ser resolver las necesidades específicas del propio municipio, no las de un ámbito superior".

Además, resulta difícil creer que en ese municipio, con los servicios públicos menos desarrollados que otros municipios mayores, sea el emplazamiento más idóneo para un proyecto de incidencia supramunicipal, que contempla un posible incremento poblacional de 15.000 residentes, donde no existen los servicios públicos y privados necesarios para ello (transporte público, comercio, educación, policía).

Ni se justifica la necesidad de construir las viviendas proyectadas en un municipio donde ya existe una capacidad para construir 5.000 viviendas.

La Juntar entendía, al argumentar su rechazo, que el proyecto se debe únicamente a la voluntad de los promotores, y no al resultado del análisis de la realidad territorial; no responde a las exigencias de la normativa urbanística, pues no va orientado a resolver las necesidades del suelo para servicios o viviendas del término municipal de Aldeamayor de San Martín, ni se ha acreditado que concurran circunstancias de índole supramunicipal que harían posible su desarrollo en ese municipio.

El director de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha mostrado su satisfacción por la resolución judicial, si bien ha manifestado que hay que esperar a su firmeza, ya que contra la sentencia cabe plantear recurso de casación ante el Tribunal Supremo.EFE