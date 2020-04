Justicia asegura que cuenta con el apoyo de comunidades del PP a su decreto

Todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PP, han mostrado su apoyo al real decreto que tiene previsto aprobar mañana el Gobierno con medidas procesales y organizativas urgentes para evitar el colapso de los juzgados en los próximos tres meses, destacan este lunes fuentes del Ministerio de Justicia.

Confía por ello en lograr un amplio respaldo cuando tenga que ser convalidado en el Congreso, aunque el presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido hoy de que no se puede aprobar por medio de un decreto ley ningún cambio en una ley orgánica y ha avanzado que su partido no lo apoyaría, porque el Gobierno no puede "intentar legislar aprovechando esta situación" de crisis por la pandemia.

Según las fuentes de Justicia, no todos los artículos de una ley orgánica tienen rango orgánico, por lo que pueden verse retocados por un real decreto.

Y subrayan además el respaldo a la norma mostrado por el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que también es responsable del área de Justicia en el Partido Popular.

López, añaden, no cuestionó que el real decreto no fuera la vía adecuada y, como el resto de los consejeros, aplaudió las medidas consensuadas; participó de forma muy activa en los debates y propuso, por ejemplo, que se habilitara el mes de agosto en los juzgados, una de las medidas que se aprobará, agregan.

El ministro, Juan Carlos Campo, ha presentado de forma detallada las iniciativas programadas a todos los consejeros autonómicos y a los portavoces de los principales grupos parlamentarios para lograr un texto "colegiado", que mañana estará en la mesa del Consejo de Ministros.

Desde el Ministerio se recalca que no es un texto "revolucionario", sino que trata cuestiones "puntuales y transitorias" ante la previsión de que llegue a los juzgados un alud de recursos y reclamaciones cuando se reanude la actividad, y descartan que pueda haber dudas sobre su constitucionalidad.