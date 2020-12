Justicia archiva las actuaciones por la denuncia a Puig, Duque y Escrivá por una foto sin mascarilla en Jávea (Alicante)

La Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha archivado las actuaciones previas incoadas a raíz de una denuncia presentada contra el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, los ministros de Ciencia, Pedro Duque, y de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el exministro del Interior, Antonio Camacho, y el alcalde de Jávea (Alicante), José Chulvi, por la fotografía en la que posaban sin mascarilla, tras una comida, el pasado 14 de agosto en la localidad alicantina.

Según ha podido saber Europa Press, las diligencias practicadas han acreditado que el lugar donde se captó la fotografía es "suelo privado" y, por tanto, no se ha infringido la obligatoriedad de llevar la mascarilla establecida para vía pública.

El diputado del PP en Les Corts José Antonio Rovira presentó a finales de agosto una denuncia administrativa contra todos ellos por la imagen, que se hizo pública a través de las redes sociales. En el escrito se denunciaba la comisión de una infracción administrativa tipificada en el decreto ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell de régimen sancionador contra los incumplimientos de las medidas de prevención ante la Covid-19 y se aseguraba que estaban en la vía pública.

Sin embargo, según la resolución de la dirección territorial, los hechos denunciados se enmarcan en el apartado 1.3.2 de la Resolución del 17 de julio de 2020 que establece la "recomendación" y no obligatoriedad en ese momento de llevar mascarilla "en espacios privados abiertos o cerrados cuando exista confluencia con personas no convivientes o no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros".

Ante la constatación que los denunciados no incumplieron ninguna regulación de la normativa sanitaria, el órgano encargado de la tramitación de la denuncia ha procedido a su archivo.

CASETA DE PESCADORES

El alcalde de Jávea publicó entonces un mensaje en redes sociales en el que pedía perdón "a las personas que se hayan podido sentir dolidas con la imagen" y detallaba que la fotografía se tomó en la playa de la Barraca, durante "una comida al aire libre, en una de las casetas de pescadores de la playa, es decir, un espacio privado".

"En un momento dado, a los comensales se nos pide que nos levantemos para hacernos esa foto y lo hacemos tal cual estábamos en la mesa, donde no era obligatoria la mascarilla. Tampoco se superaba el número máximo de miembros de una reunión", justificaba.