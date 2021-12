Juste (PP) considera que es "intolerable" que Manzanera (Teruel) haya estado 19 días sin teléfono

El presidente del PP Teruel, Joaquín Juste, se ha preguntado si las ciudades de Madrid o Barcelona hubieran estado 19 días sin comunicación telefónica como lo ha estado la localidad turolense de Manzanera, que ha vivido una situación "intolerable" y, por fin, se ha resuelto la avería de este servicio, ha añadido.

En una nota de prensa, el Partido Popular ha explicado que durante este tiempo se ha impedido a muchos habitantes del municipio comunicarse con sus familiares, que el servicio de teleasistencia estuviera operativo ante cualquier incidencia, que los cajeros automáticos pudieran suministrar dinero en efectivo o que los hoteles recibieran reservas de alojamiento. Un perjuicio que se ha extendido también a los comercios.

Según los 'populares', la indignación se ha adueñado de la localidad por esta situación y por la tardanza en resolver la avería. Un sentimiento "de olvido" que ha sido criticado este lunes por parte del presidente del Partido Popular provincial, Joaquín Juste, que ha visitado Manzanera en compañía de la secretaria general, Yolanda Sevilla, y del senador, Manuel Blasco.

Todos ellos han mantenido un encuentro con la alcaldesa del municipio de la Comarca de Gúdar-Javalambre, Celia Durban, para conocer toda la realidad vivida y establecer medidas para que este hecho no vuelva a producirse.

Joaquín Juste ha destacado también la inactividad de la compañía responsable del servicio, que "no ha llamado al municipio para dar una explicación cuando tenemos mucha población de avanzada edad y que hacen uso del servicio de teleasistencia".

El líder del PP turolense ha recalcado que en estos momentos en los que el debate de la despoblación está muy presente, "no es admisible que nos encontremos situaciones como la que han vivido los vecinos de Manzanera en todo este tiempo". "Si pagamos lo mismo por los servicios, exigimos desde el Partido Popular la misma calidad que en una gran ciudad", ha incidido.

NO SE VUELVA A PRODUCIR

En este sentido, Juste ha anunciado que todos los responsables de su partido en las diferentes instituciones y administraciones van a realizar las iniciativas que sean precisas para que este hecho no pueda volver a producirse porque "han podido suceder hechos muy graves como consecuencia de la incomunicación de casi tres semanas".

"¿Cómo se puede explicar que un municipio haya estado 19 días sin teléfono fijo?", ha cuestionado la alcaldesa Manzanera, Celia Burban, que ha recordado los difíciles momentos que ha vivido la pbolación durante estas jornadas, en las que la nieve y el frío también han hecho acto de presencia.

INCOMUNICACIÓN

Incomunicación que, además del núcleo principal, también han experimentado Las Alhambras y Los Olmos, en donde no hay cobertura móvil "a pesar de los años de reclamaciones para que se instalara un repetidor de telefonía".

Celia Durban ha considerado que los días que ha vivido Manzarena han sido "lamentables" como consecuencia de casi tres semanas sin teléfono, cajero automático, servicio de banco o sin que funcionaran datáfonos. "Hemos vivido jornadas muy complicadas tanto los vecinos como los comercios, sin recibir en ningún momento explicaciones", ha sostenido.

Tal y como ha recordado, en todo este tiempo se ha puesto en contacto en numerosas ocasiones con la compañía telefónica y, tras más de 45 minutos de espera en todas ellas, simplemente constataban la existencia de una avería.

SIN ATENCIÓN

También ha afeado el funcionamiento del Servicio de Atención Institucional de la empresa, que aseguraban que darían atención a las peticiones recibidas a través del correo electrónico. Pero a ninguno de los tres remitidos por parte del Ayuntamiento han recibido respuesta, de la misma manera que con el resto de las administraciones como el Gobierno de Aragón, a través de la vicepresidencia.

"Abran los ojos los que lo tengan que abrir, que esta es nuestra realidad. Queremos y necesitamos más servicios, pero, aunque les parezca impensable, en muchas ocasiones no funciona algo tan básico como el teléfono", ha resaltado la edil, al tiempo que ha subrayado que "solo los que vivimos aquí y lo sufrimos sabemos lo que es no poder comunicarte con un familiar, no poder sacar dinero del cajero o no poder llamar al médico".