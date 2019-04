Jusapol se manifiesta hoy en Madrid porque "falta mucho" para la equiparación salarial de policías y guardias civiles

PP, Ciudadanos y Vox respaldan una movilización que pide incrementar los 807 millones comprometidos entre 2018 y 2020

La plataforma Jusapol se manifiesta este sábado en la Puerta del Sol de Madrid porque "falta mucho" para alcanzar una equiparación salarial "real" tanto para policías nacionales como guardias civiles. A la protesta han anunciado que asisten, entre otros, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, o el de Vox, Javier Ortega Smith.

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press el presidente de Jusapol, Natan Espinosa, esperan que a la manifestación acudan unas 100.000 personas movilizadas desde todos los puntos de España. Para ello, se han fletado un centenar de autobuses.

"Podemos nos ha dicho que no puede asistir pero se compromete con nuestra reivindicación, ya que llevan en su programa tramitar la iniciativa legislativa popular que llevamos al Congreso; y el PSOE se excusa en que no puede venir", ha comentado Natan Espinosa en referencia a las ausencias. El lema será "Equiparación ya, es de justicia, es de voluntad política".

Jusapol, plataforma que nació durante las largas negociaciones antes del acuerdo de equiparación salarial firmado entre el Ministerio del Interior dirigido por Juan Ignacio Zoido (PP) y las organizaciones sindicales de Policía y Guardia Civil, ha llamado a la movilización con un cartel en el que dicen que "no se dejarán engañar de nuevo". "Porque falta mucho para la equiparación real", alegan.

La manifestación a partir de las 11.30 horas en la Puerta del Sol llega a escasos días de que comience la campaña de las elecciones generales del 28 de abril y después de otras tantas protestas de Jusapol tanto en Madrid como en otras capitales, algunas sonoras como la que se celebró en Barcelona con choques con grupos violentos de independentistas.

A diferencia de los sindicatos representativos de la Policía --que celebra elecciones este mes de junio-- y asociaciones de la Guardia Civil, Jusapol sostiene su rechazo al acuerdo que contempla la dotación de 807 millones de euros a repartir entre 2018 y 2019 en concepto de subida salarial para equiparar el sueldo de estos cuerpos con respecto a los Mossos d'Esquadra. Esta plataforma ha creado sus propias marcas en ambos cuerpos policiales.

INFORME DE UNA AUDITORÍA EXTERNA

Denuncian que hay 13.000 familias de agentes en segunda actividad y reserva que se quedan fuera del acuerdo y también recelan de que el Ministerio del Interior aún no haya enseñado el informe de la consultoría externa que tenía que recalcular el acuerdo.

En este punto, coinciden con las críticas de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que este viernes han pedido al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska que active los órganos de negociación para conocer su grado de compromiso con el acuerdo de equiparación salarial, después de que el Consejo de Estado haya cuestionado lo pactado en marzo de 2018.

Según anunciaron en 2018 Interior y los sindicatos firmantes, la equiparación con los Mossos d'Esquadra será una realidad en 2020, cuando un policía ganará 561 euros brutos más de promedio y un guardia civil, 720 euros. El acuerdo sobre equiparación policial ha despertado el interés de otros colectivos también deseosos de mejorar sus sueldos como los militares, los funcionarios de prisiones o los enfermeros y médicos.

Este jueves, el ministro del Interior aseguró desde Jaca (Huesca) que este mes de abril se comenzará a realizar el pago del "segundo tramo" de la equiparación salarial, cumpliendo "íntegramente" con los compromisos adquiridos. El acuerdo, dijo, se mantiene independientemente de que no haya Presupuestos Generales del Estado porque existe "un compromiso que se está cumpliendo y que se va a cumplir".

El acuerdo actual contempla 807 millones de euros a repartir en tres años y que se impulsen las medidas legislativas que sean necesarias para que la brecha salarial no vuelva a reaparecer en un futuro, algo que también cuestiona el Consejo de Estado en una resolución que no es vinculante. Jusapol presentó una iniciativa popular legislativa en el Congreso que finalmente no prosperó ante la convocatoria de elecciones y la disolución del Parlamento.

Tanto las asociaciones de guardias civiles como los sindicatos de la Policía representativos recelan de que Interior no haya mostrado el informe de la consultoría externa de Ernst & Young. Desde este departamento se ha informado de que se ha dado un plazo de 45 días para que incluyan en su trabajo la relación salarial puesto a puesto.