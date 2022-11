Juristas piden formar en género para evitar fallos atravesados por prejuicios

Mujeres juristas han reclamado este martes mayor formación en perspectiva de género dentro de la carrera judicial para evitar que existan resoluciones "atravesadas por prejuicios" y han alertado contra el machismo que está presente en todos los ámbitos de la sociedad.

Así lo ha reclamado Zita Hernández, de la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE), durante su intervención en la X Cumbre de Mujeres Juristas organizada por el Colegio de la Abogacía de Madrid, en la que se ha denunciado también el techo de cristal que existe en el ámbito judicial.

Hernández ha advertido de que vivimos en una sociedad machista y ha asegurado que "no hay ningún campo en el que el machismo no esté presente". "No se puede negar lo innegable", ha afirmado tras urgir a detectar esas actitudes y conocer sus causas.

También ha reclamado formación en perspectiva de género e infancia dentro de la carrera judicial, porque sin esas "gafas violetas" las resoluciones judiciales "no se van a basar en una decisión neutra, sino que van a estar atravesadas por los prejuicios".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Pino de la Nuez, ha destacado que la perspectiva de género supone cumplir la legalidad, pero ha reclamado mayor inversión en formación.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha denunciado cómo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "siempre ha sido reacio a reconocer las políticas de conciliación e igualdad".

Ha animado a los hombres que empiecen a conciliar "porque las mujeres llevamos mucho tiempo haciéndolo" y ha reclamado recursos para avanzar en la igualdad.

"Hay que ponerse en los zapatos de las mujeres para ver qué es necesario de la sociedad. A mí me dan igual los carteles y las pancartas, las cosas solo se hacen realidad con políticas y eso necesita dinero, no sólo campañas ridículas", ha aseverado.

Lidia Posada, del área de la Mujer de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA), ha insistido en reclamar "formación, formación y formación" y ha defendido que las políticas feministas implican medidas que mejoran la sociedad.