El jurado popular declara al acusado de matar al rapero Isaac culpable de asesinato

El jurado popular del juicio por el crimen del rapero Isaac López ha declarado culpable a David Bárcena de asesinato con alevosía y pertenencia a banda criminal, y considera, además, que la víctima era especialmente vulnerable, que es lo que han defendido las acusaciones para pedir para él prisión permanente revisable.

El jurado ha leído este jueves, tras dos días de deliberación, su veredicto, en el que consideran probado que el acusado asesinó a Isaac con alevosía, ya que no pudo defenderse, así como su pertenencia a la banda de los Dominican Don't Play, como sostuvo la Policía en el juicio, han explicado fuentes jurídicas.

Además ha considerado acreditado que Isaac era especialmente vulnerable porque tenía síndrome de Asperger.

Tras este veredicto la Fiscalía ha interesado que, como defendió en el proceso, el joven sea condenado a prisión permanente revisable.

Para el letrado de la acusación particular, Juan Manuel Medina, ahora "el único camino que queda es una prisión permanente revisable", ya que la única atenuante que cabría es el de reparación del daño porque el acusado ha ingresado una cantidad para la familia de la víctima, y esta atenuante no es proporcional con la gravedad del delito.

El abogado ha precisado que si así se estimase en la sentencia, se trataría de la segunda condena a prisión permanente revisable a un miembro de bandas latinas en España, y David Bárcena, que ahora tiene 20 años, sería la persona más joven condenada de esta forma.

Ahora el presidente de la Sala dictará una condena acorde con este fallo.

La Audiencia Provincial de Madrid concluyó el lunes las sesiones del juicio con jurado contra David Bárcena por la muerte de Isaac López, conocido con Little Kinki, el 14 de julio de 2021 en el túnel de la calle Comercio de la capital.

La Fiscalía y las acusaciones particular y popular -ejercida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)- sostuvieron su petición de prisión permanente revisable para el acusado por asesinato y pertenencia a banda criminal, mientras que la defensa defendió que sea condenado por homicidio.

En el derecho a usar la última palabra David Bárcena, que siempre ha sostenido que apuñaló a Isaac durante una pelea pero sin querer matarle, pidió perdón a la familia de la víctima, y sobre todo a la madre, aunque también a su propia familia porque también la ha "destrozado".

"Si me lo permiten, (pido) cumplir una condena que sea justa y no una venganza. Prometo reparar el daño que he hecho", dijo.

En el juicio se vivieron momentos de tensión entre las familias del joven asesinado y del autor del crimen, aunque en un momento dado las madres de ambos se abrazaron.