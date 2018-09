Jurado delibera centrado en salud mental del acusado de asesinar a una bebé

El jurado popular en el juicio por el asesinato de una bebé de 17 meses en Vitoria delibera ya con el objeto de emitir su veredicto, donde la salud mental del acusado será una de las cuestiones centrales para determinar el alcance de la pena y dónde la deberá cumplir.

Ayer finalizó en la Audiencia Provincial de Álava las vistas por este caso donde el acusado, Daniel, un profesor de música natural de Sevilla, ha reconocido que lanzó por la ventana a la bebé, Alicia, porque según él vio en la pequeña la "semilla del mal" y debía proteger a la humanidad frente a la oscuridad.

También está acusado de intentar matar la madre de la niña, Gabriela, una joven que cuando sucedieron los hechos, la madrugada del 25 de enero de 2016, tenía 18 años y había conocido semanas antes al acusado a través de internet.

La joven ha asegurado en el juicio que Daniel las atacó porque ella no quiso mantener relaciones sexuales y eso "le tocó el orgullo".

La fiscalía, las dos acusaciones particulares -que representan a los progenitores de Alicia- y la popular, que ejerce la Asociación Clara Campoamor, han pedido la prisión permanente revisable por el delito de asesinato con alevosía de una persona menor de 16 años, lo que supondría pasar entre 25 y 35 años en la cárcel antes de que se revisara su condena, así como otros 11 años por el delito de homicidio en grado de tentativa.

La defensa ha reclamado la eximente completa por enajenación mental ya que considera que el acusado padece una esquizofrenia paranoide y pide que sea internado en un centro psiquiátrico para ser "curado". Además mantiene que Daniel no cometió un delito de intento de homicidio sobre Gabriela sino un delito de lesiones.

Esta mañana el magistrado presidente ha hecho entrega al jurado, seis mujeres y tres hombres, de los cinco hechos que estos deberán declarar probados o no para dictar su veredicto de culpabilidad o inocencia.

Los dos primeros puntos están referidos a Gabriela. Así, el primero plantea al jurado la tentativa de homicidio que defienden las acusaciones y el segundo el delito de lesiones. En este caso los miembros del jurado deben analizar si existió ánimo en el acusado de matar a la joven o si por el contrario ven probado un delito de lesiones.

El tercer hecho del objetivo del veredicto versa sobre Alicia. En este caso no existe discusión porque tanto las defensas como las acusaciones no discrepan de que es un asesinato al existir la alevosía.

Los puntos cuarto y quinto se refieren a la salud mental del acusado. Así, en el cuarto el jurado deberá declarar probado o no la eximente completa por enajenación mental. Aceptar que está enfermo supondría la absolución de Daniel y su ingreso en un centro psiquiátrico.

En el supuesto de que no consideren probado esa eximente completa el magistrado presidente ha introducido a iniciativa suya un quinto punto en el objetivo del veredicto donde el jurado debatirá sobre la existencia o no de una eximente incompleta, es decir, que no tenía anuladas sus capacidades pero sí reducidas. Ello supondría una condena con unas penas más atenuadas.

Si el jurado declara no probadas ni la eximente completa ni la incompleta, concluiría que Daniel sabía perfectamente lo que hacía en el momento de los hechos.

Los psiquiatras que han atendido al acusado en el Hospital de Santiago de Vitoria y en la cárcel han declarado que no sufre una patología psicótica, aunque uno ha admitido que pudo haber sufrido un "brote psicótico" por consumo de cannabis.

Frente a ellos, los dos psiquiatras que elaboraron un informe a petición de la defensa afirman que Daniel es esquizofrénico, actuó bajo una brote psicótico agudo y una idea delirante, y tenía sus facultades anuladas.

El magistrado ha recordado que para declarar probado un hecho desfavorable al acusado se necesitan siete votos y en el caso de los favorables cinco.

Ha pedido al jurado que se deje guiar por el sentido común y por las pruebas presentadas y ha mostrado "plena confianza" en su capacidad. También les ha indicado que su veredicto será la "columna vertebral" de la sentencia que él redactará después.

Tras la finalización de esta vista el jurado se ha retirado a deliberar y estará aislado hasta que tenga su veredicto.