El jurado del Princesa de los Deportes augura un debate complicado ante la calidad de las candidaturas

Los miembros del jurado encargado de fallar el Princesa de los Deportes 2023 han comenzado este miércoles sus deliberaciones y han augurado un "complicado debate" a tenor de la calidad de las 24 candidaturas que optan al galardón.

Así lo ha puesto de manifiesto la presidenta del jurado, Teresa Perales Fernández, que recibió este mismo galardón en 2021 y que ahora se estrena como jurado. "Siento mucha responsabilidad porque se lo que transciende, lo que supone recibir este premio y como cambia a los premiados, por lo que desde luego es una enorme responsabilidad, por lo que creo que va ser un debate bastante intenso y muy bonito", ha indicado Perales.

Ha manifestado que entre las candidaturas siempre hay "gente muy importante con trayectorias deportivas y trayectorias personas impecables" y ha recordado que no sólo se valoran méritos deportivos por lo que el premio es "aún más bonito e interesantes".

Ha recordado la "semana mágica" que ella misma vivió en 2021 cuando fue galardonada y también ha querido incidir en lo que para ella ha supuesto recibir este premio para su vida deportiva y profesional.

"Ahora cuando me presentan en los sitios lo primero que dicen es la Premio Princesa de los Deportes y eso, no se si es o no un nivel pero si que desde luego te abre una puerta", ha dicho.

También se estrena en el jurado un asturiano, el ciclista Samuel Sánchez, que ha asegurado que para él es "muy importante poder participar en los mejores premios de España y lo que los mismos representan para el Principado".

Otro de los nuevos integrantes del jurado es el tenista Feliciano López que se ha mostrado "encantado de estar en Oviedo" y ha asegurado que "será una decisión difícil elegir al mejor candidato posible".