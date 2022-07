El jurado del juicio por la muerte de Marta Calvo y otras dos mujeres cumple 48 horas sin dar un veredicto

El jurado del juicio por las muertes de Marta Calvo y otras dos mujeres ha cumplido 48 horas desde el inicio de las deliberaciones sin que haya alcanzado un veredicto, por lo que la magistrada presidenta del tribunal les ha convocado a una vista para resolver dudas y ampliar instrucciones.



En esa vista pública, que se ha celebrado a primera hora de esta tarde en la Ciudad de la Justicia de Valencia y ha durado media hora, la magistrada Clara Bayarri, quien el pasado lunes les hizo entrega de un objeto de veredicto compuesto 700 preguntas, les ha preguntado si tenían alguna duda y le han planteado únicamente dos.



La magistrada, que además ha autorizado al jurado a que tenga un contacto telefónico con su familia bajo supervisión tras dos días incomunicados, les ha pedido en la vista, en la que estaba presente el acusado, Jorge Ignacio Palma, que "no se ofusquen y no se hundan", aunque ha considerado que si únicamente tienen dos dudas es que van "muy bien".



Las dos dudas jurídicas que ha formulado el jurado han sido qué es la "dominación machista" y qué diferencia jurídica hay entre si el encausado conocía que los efectos de una intoxicación por cocaína puede llevar a la muerte, pero su intención final no era matar a las mujeres, sino llevar al límite una práctica sexual.



La magistrada les ha aclarado que la "dominación machista" no tiene nada que ver con los delitos principales que se están juzgando y que es más bien "un concepto cultural", un "plus" o una circunstancia superpuesta al margen de las relaciones entre sujetos y de la actuación propiamente dicha.



Sobre la segunda duda, les ha explicado la diferencia entre dolo directo y dolo eventual, pero les ha aclarado que la responsabilidad penal es la misma, de manera que si consideran que el acusado se lo ha podido plantear "la respuesta es la misma: existe dolo, aunque no se haya parado a filosofar" sobre las consecuencias de sus actos. "Tienen muy poquitas dudas, son unos supermanes del jurado", ha señalado la magistrada, quien ha asegurado que ella lleva 40 años de ejercicio y tiene dudas en este proceso tan complejo, que juzga diez casos (la muerte de tres mujeres y abusos sexuales a otras siete), y les ha explicado que en cualquier momento pueden pedir una audiencia pública como esta.



La presidente del tribunal ha aprovechado para darles consejos, como que si se "atascan" en algún punto del objeto de veredicto sigan "hasta el final", porque luego cuando lo revisen, lo verán "con más facilidad", y que cada noche relean las instrucciones que les han dado por escrito, porque son "pistas" que podrán relacionar con hechos concretos.



Ha aclarado que esta vista pública, que permite la ley del jurado celebrar a los dos días del inicio de las deliberaciones, no era imprescindible ni la ha convocado para "meterles prisa", pero, dado que este juicio ha sido "muy complejo", prefiere aclararles dudas antes que tener que devolver el veredicto. La magistrada ha afirmado que no ver "desesperados" a los nueve miembros del jurado le da "mucha esperanza", porque se trata de un caso "extraordinariamente difícil", y les ha dado "muchísimos ánimos para seguir".



A la salida de la vista, Pilar Jover, abogada que ejerce la acusación particular de la madre de Marta Calvo, ha indicado que no es un veredicto "al uso" dada su complejidad, y Vicente Escribano, abogado de una de las víctimas que sobrevivió a su encuentro con Palma, ha opinado que el veredicto "va a costar", pues tienen que responder a muchas preguntas y justificar el porqué.