Jurado declara culpables a los sicarios acusados de matar a joven por error

El jurado popular que desde hace un mes ha juzgado a los tres sicarios acusados de matar a un joven por error en 2014 en Madrid los ha declarado este miércoles culpables y ahora se enfrentan a peticiones fiscales de hasta 23 años de prisión por asesinato, tenencia ilícita de armas y falsedad documental.

El jurado ha considerado por unanimidad a Breiner Agusto P.T culpable de haber falsificado la matrícula de su moto y de poseer un arma ilegal para asesinar de ocho disparos a José Luis L.S el 12 de septiembre de 2014 en el madrileño distrito de Usera, tal como reconoció el propio acusado en el juicio.

Han declarado también culpables, aunque por mayoría y no por unanimidad, a José Arbey R.A y Johnson Andrés M.V por el delito de asesinato, pero les han absuelto del delito de tenencia ilícita de armas que les imputaban la Fiscalía y la acusación particular al no hallar pruebas suficientes para acreditarlo.

Para su veredicto, los miembros del jurado se han basado en las declaraciones de los testigos, en los posicionamientos de los teléfonos de los acusados y en las conversaciones de chat que mantuvieron entre ellos para probar que entre los tres fraguaron un plan para acabar con la vida de José Luis, de 33 años.

También creen acreditado que entre los ahora condenados y la víctima no existía ningún tipo de relación, por lo que actuaron movidos por un precio o recompensa, y que hubo alevosía en sus actos.

La Fiscalía y el letrado de la familia del joven les acusaban de haber acabado con la vida de José Luis por error, al haberse confundido con el objetivo que se les había encargado. En la presentación de su informe final, el abogado dijo que al hablar con los investigadores, uno de ellos le aseguró que conocía la identidad del verdadero objetivo, aunque no la desveló.

Ahora es el turno del juez de fijar una sentencia condenatoria para cada uno de los tres procesados.

Tras la lectura del veredicto, la Fiscalía ha mantenido su petición de pena de 23 años de prisión para Breiner y 18 para José Arbey, si bien ha rebajado la de Johnson Andrés a 17 al no imputarle el delito de tenencia ilícita de armas. Además ha pedido una indemnización de 120.000 euros a la que fuera pareja de la víctima y de 15.000 euros a cada uno de sus padres.

La acusación particular también ha mantenido su petición de 28 años y 3 meses de cárcel para Breiner y de 25 para los otros dos acusados.

La defensa de Breiner ha alegado que su cliente "colaboró con la justicia, confesó y mostró su arrepentimiento", por lo que ha pedido 16 años y medio de prisión para él; y la de José Arbey ha solicitado que se le imponga el mínimo legal por el delito, es decir, 15 años.

Por su parte, el letrado de Johnson Andrés ha mantenido que no ha quedado suficientemente probado que el acusado participara en los hechos por lo que ha instado al juez a considerarlo cómplice en lugar de cooperador necesario, para imponerle así una pena menor en grado.