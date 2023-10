Un jurado declara culpables a las gemelas de Sabadell de asesinar al novio de una de ellas

Un jurado popular de la Audiencia de Barcelona ha declarado culpables a las dos gemelas de Sabadell (Barcelona), y a la pareja de una de ellas, de haber asesinado al novio de la otra hermana propinándole al menos doce golpes en la cabeza con una barra metálica.

El tribunal popular ha considerado que Dolores y Pilar V., conjuntamente con la pareja de la segunda hermana -Isaac G.-, son responsables de acabar con la vida del novio de la primera, la noche del 9 al 10 de julio de 2021, de forma sorpresiva y violenta, y de intentar limpiar después los restos de sangre y biológicos de la víctima.

Fiscalía, que solicitaba 24 años de cárcel por asesinato para Isaac y Pilar, y medio año más para Dolores por la agravante de parentesco, ha rebajado la petición de cárcel a 22 y 23 años, respectivamente, una vez leído el veredicto.

Después de la lectura del jurado, que considera a los tres acusados culpables -tras lo que el caso queda visto para sentencia-, el juez ha dictaminado el ingreso en prisión provisional para Dolores, la única acusada que estaba hasta la fecha en libertad provisional.

En la intervención posterior al veredicto, tanto el fiscal como el letrado de la acusación particular han señalado que Isaac mostraba un "claro desprecio hacia la vida" y los abogados de las dos gemelas y el letrado del autor material del crimen han pedido al juez que preside el tribunal del jurado que califique los hechos enjuiciados como un delito de homicidio.

Los miembros del tribunal popular han ratificado que Isaac, Dolores y Pilar planificaron la muerte de forma coordinada, apoyándose en los audios y videos que encontraron en los móviles de los procesados.

El jurado ha considerado también que, una vez ejecutada la muerte, en base a varios testigos y vídeos grabados por los vecinos, los tres procesados se pusieron a limpiar los restos de sangre y biológicos de la víctima con la intención de tapar el crimen.

Además, en base a estos mismos documentos encontrados en los terminales, ha ratificado que Pilar influyó en Isaac para que éste ejecutara el asesinato.

No obstante, el jurado no ha dado por probado que hubiera habido ensañamiento, con siete votos en contra y dos a favor, al considerar que no había la intención de generar un padecimiento añadido a la víctima.

Además, ha rechazado que las dos gemelas e Isaac tuvieran algún tipo de trastorno que alterara sus facultades, en base a las periciales forenses.

El jurado ha dado por probado que Isaac "actuó de manera para asegurarse la muerte" de la víctima, quien "no tuvo defensa eficaz", puesto que no esperaba el ataque, y ha rechazado que hubiera habido una pelea entre el autor material y el finado.

El tribunal popular ha ratificado, en la línea de lo que defendían las acusaciones, que ni Dolores ni Pilar hicieron nada, aunque tuvieron la posibilidad de evitar, en el momento de la agresión de Isaac al fallecido, que éste matara a la víctima.