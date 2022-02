Jurado declara culpables a enjuiciados por asesinato de Calahonda (Granada)

Un jurado popular ha emitido un veredicto de culpabilidad contra el acusado de asesinar con 41 puñaladas, en noviembre del 2019 en Calahonda (Granada), al exmarido de la que fue su pareja, al que también robó, mientras que ha considerado cómplice de los delitos cometidos al segundo procesado en esta causa.

Tras este veredicto de culpabilidad, la Fiscalía ha solicitado de forma definitiva que el principal acusado, J. V. G. A. M., pueda ser condenado a 19 años de prisión por asesinato y robo con violencia, mientras que ha pedido para J. M. A. G. 6 años y un mes de cárcel como cómplice, según han informado a Efe las defensas.

En la última sesión del juicio, que ha acogido esta semana la Audiencia de Granada -que ahora deberá determinar en sentencia la cuantía exacta de la condena una vez emitido por el jurado popular un veredicto de culpabilidad-, ambos procesados confesaron los hechos y pidieron perdón por lo ocurrido.

El principal acusado ya había dicho este lunes que no recordaba lo ocurrido dado que, después de que la víctima lo golpeara primero a él, perdió el conocimiento y cuando lo recuperó ya se encontró con el hombre fallecido.

"Fue él quien me agredió a mí. Quedé desvalido, cuando me desperté este señor ya estaba muerto", declaró J. V. G. A. M., quien se ha sentado en el banquillo junto a J. M. A. G., que por su parte explicó que había lo conocido en un albergue de Motril, le propuso que lo acompañara a cobrar una deuda, pero que no llegó a verlo apuñalar a la víctima.

Según la Fiscalía, la víctima murió de 41 puñaladas y fue asaltada por los acusados en su vivienda de Calahonda, en la costa de Granada, fingiendo ser agentes del CNI. EFE

