El jurado declara culpable por unanimidad al preso acusado de matar a otro en Brians 2 (Barcelona)

En el juicio confesó que le habían encargado el crimen porque "no tenía nada que perder"

El jurado de la Audiencia de Barcelona que ha juzgado a un preso acusado de matar a otro en 2020 el patio de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), lo ha declarado culpable por unanimidad este jueves, ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

En su declaración en el juicio, el acusado solo contestó a las preguntas de su abogada y aseguró que cometió el crimen a petición de otra persona, de la que no desveló la identidad: "Me pidieron si podía hacer un pequeño favor porque yo ya no tenía nada que perder".

"La persona que maté no la conocía. El cuchillo lo tenía desde octubre de 2018 en mi celda escondido por si había algún motín o por si mi vida corría peligro", confesó en el juicio.

También contó que ha pasado tres años en aislamiento y que no estaba acostumbrado al contacto: "Yo dentro no tenía nada que perder, estoy condenado a muerte en la cárcel. Se supone que soy un peligro para la sociedad. O me matarán o seguiré matando, la rueda va así. Si no me trasladan a una prisión de máxima seguridad, la rueda va a continuar", ha asegurado.

El hombre estaba en prisión cumpliendo una condena de 20 años por un asesinato con arma de fuego que había cometido en junio de 2014, y el 13 de octubre de 2020 por la tarde, en el patio, apuñaló 20 veces a otro preso con un cuchillo, "sin mediar palabra ni discusión previa con la víctima", según explicó la Fiscalía en su escrito de acusación.

Por este crimen, la Fiscalía pidió condenarlo a 28 años de cárcel y también reclama una indemnización de 600.000 euros en total para los familiares.