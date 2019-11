El jurado declara no culpable a Miguel López del asesinato de la viuda del expresidente de la CAM

El Jurado Popular ha declarado no culpable a Miguel López de ser el autor material del asesinato de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala. Asimismo, se le declara no culpable del delito de tenencia ilícita de armas. En ambos casos, la votación del jurado ha sido seis votos a favor de la no culpabilidad por tres que sí le consideraban culpable.

El veredicto se ha leído a las 17.27 horas de este domingo en las dependencias de los juzgados de Pardo Gimeno, en Alicante, donde desde el pasado 14 de octubre se ha juzgado a López por la muerte de su suegra el 9 de diciembre de 2016 de dos disparos en Novocar, en el concesionario que dirigía el propio yerno.

Ahora la magistrada presidenta del Tribunal del Jurado Popular dictará sentencia. La Fiscalía y de la acusación particular --que ejercía el hijo de la víctima, Vicente Sala--, coincidían en solicitar 24 años y medio de prisión: 23 años por el asesinato con alevosía y agravante de parentesco y 18 meses por tenencia ilícita de armas.

El jurado finalizado la deliberación este domingo, después de que el viernes la magistrada de la Audiencia de Alicante convocara a las partes para informarles de la devolución al jurado del acta del veredicto, tal y como prevén los artículos 63 y 64 de la Ley del Jurado, por no estar suficientemente fundamentado y no haber tenido en cuenta algunas de las pruebas que se han practicado en el juicio oral, han explicado a Europa Pres fuentes cercanas al caso.

