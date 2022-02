Jurado declara culpable de asesinato a Juanín por matar a sus dos excuñadas

El jurado popular ha declarado culpable de asesinato por unanimidad a Juan Mendoza, conocido como Juanín, acusado de matar a dos de sus excuñadas y herir de gravedad a su exsuegra en Aranjuez (Madrid) en junio de 2019, y ha considerado, por mayoría, la circunstancia agravante de género.

La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado este miércoles la lectura del veredicto elaborado por los nueve miembros del jurado, que también han considerado que Juanín es culpable de un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas.

El jurado ha creído probado que Juanín pegó un tiro al aire como advertencia con una escopeta desde la ventana de la casa de sus padres y que, al ser recriminado por ello, disparó a Lisette F.J., que murió en el acto.

Posteriormente, según el veredicto de los miembros del jurado, disparó a Montserrat F.J. por la espalda cuando esta se encontraba auxiliando a su hermana y a su exsuegra, a la que hirió de gravedad, pese que su intención era acabar con su vida.

No obstante, el jurado no ha considerado probado que Juanín trazase un plan para acabar con la vida de las víctimas, pues el acusado no había avisado a sus familiares para que huyesen y, al ser avisados, salieron de Aranjuez sin sus pertenencias.

La Fiscalía solicita, en sus conclusiones definitivas, 64 años de prisión por dos delitos de asesinato, uno de asesinato en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas.

El abogado que representa al viudo de una de las fallecidas y a la exsuegra de Juanín pide la prisión permanente revisable por el asesinatos alevoso de Montserrat F.J. y 30 años de cárcel por el de Lisette F.J., así como 15 años por el asesinato en grado de tentativa de la exsuegra de Juanín y uno por la tenencia ilícita de armas.

Sin embargo, de forma subsidiaria solicita que se le impute la pena de 30 años de prisión por cada uno de los asesinatos consumados.

El otro letrado de la acusación pide para el procesado una pena de 76 años de cárcel, mientras que su defensa solicita 25 años y medio de cárcel por dos homicidios consumados, uno en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas.

Según sostiene Fiscalía en su informe final, no existió premeditación en los actos cometidos por Juanín en la noche del 9 de junio de 2019, pues de ser así hubiese ideado un plan de huida tanto para él como para sus familiares.

Tampoco considera probado que el acusado eligiese a sus víctimas por el hecho de ser mujeres, sino que disparó con alevosía a las personas que se encontraban en el campo de visión que tenía desde una ventana de la casa de sus padres.

Las dos acusaciones particulares disienten con la representante del Ministerio Público y argumentan que el acusado urdió un plan para acabar con la vida de las mujeres de su familia política como forma de hacer daño a su exmujer.