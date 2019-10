El jurado concluye que el hombre que arrojó a otro al Metro lo hizo adrede

El jurado que juzga a un hombre por matar a otro al lanzarle a las vías del tren en la estación de Metro de Eugenia de Montijo de Madrid en 2018 considera, por unanimidad, que es culpable de un delito de homicidio doloso al entender que lo hizo voluntariamente.

Los nueve miembros del Tribunal Popular le han considerado, tras las deliberaciones, responsable criminal de un delito de homicidio doloso, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Durante el juicio celebrado la semana pasada en la Audiencia Provincial de Madrid la Fiscalía mantuvo su petición de 14 años de prisión por un delito de homicidio para Ángel Alfonso B.A., quien confesó que empujó a la víctima pero sin intención de matarlo, al considerar que su actuación "no fue imprudente" sino "buscada a propósito" al ir directamente hacia él.

El Ministerio Público le reclama además que indemnice con 250.000 euros en concepto de responsabilidad civil a los familiares del fallecido.

La Fiscalía sostiene que, tras empujar intencionadamente a la víctima a las vías, causándole la muerte, el acusado "se tapó la cara con la camiseta y salió de la estación del metro intentando huir", aunque fue arrestado.

Sostiene que "no hay indicio" de que Ángel Alfonso se encontrara bajo el efecto del alcohol o de las drogas en el momento de los hechos.

El abogado de la acusación particular se adhirió a lo manifestado por el fiscal y defendió que no se trata de una imprudencia porque entre el acusado y la víctima "no hubo ningún forcejeo" y esta última "no tuvo posibilidad alguna de defenderse".

Por el contrario, el letrado de la defensa sostuvo que si bien "hay una serie de hechos que no se discuten", el estar bajo el efecto de sustancias estupefacientes afectó "gravemente" la manera de actuar del acusado.

Por tanto ha solicitado que a Ángel Alfonso se le condene a dos años de prisión por un delito de homicidio imprudente con la circunstancia atenuante muy cualificada de estar bajo el efecto del alcohol y las drogas.

Al hacer uso de su derecho a la última palabra, Ángel Alfonso manifestó ante el jurado que lo ocurrido "fue una tragedia", y que nunca tuvo intención de hacerlo, por lo que pidió disculpas "de todo corazón" a la familia de la víctima.