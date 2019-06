Jupol aspira a ser el sindicato mayoritario en la Policía y avisa que la "equiparación real es innegociable"

"Venimos a sumar y por nuestra parte no habrá lo que en política se conoce como cordones sanitarios", avisan los responsables

Jupol, la marca de la plataforma Jusapol en la Policía Nacional, aspira a convertirse tras las elecciones sindicales del próximo miércoles en la organización mayoritaria con entre seis y ocho vocales, de un total de 14 en el Consejo de la Policía, y ha avisado que la "equiparación real es innegociable" porque lo ven como una línea roja.

Así lo han expuesto los responsables de Jupol en un encuentro con la prensa celebrado en Madrid este viernes, a cinco días de que se renueven los 14 vocales --dos menos que en 2015, con un censo en la actualidad de 68.900 votantes-- del Consejo de la Policía Nacional.

"Llevamos once puntos en el programa que vemos como líneas rojas y el primero de ellos es corregir la falsa equiparación por una total, real y absoluta", ha señalado Pablo Pérez, responsable de Comunicación de Jupol. "Venimos a sumar y por nuestra parte no habrá lo que en política se conoce como cordones sanitarios", ha apostillado, en referencia a otros sindicatos.

No obstante, adelantan que plantearán un conflicto colectivo permanente si la Dirección General y el Ministerio del Interior no atienden a su demanda sobre equiparación y les ocultan el informe de la consultora externa contratada para recalcular la cantidad comprometida con el objetivo de igualar los sueldos con policías autonómicas, según el acuerdo firmado en marzo de 2018.

Desde Jupol calculan que a los 807 millones de euros ya comprometidos en tres años, entre 2018 y 2020, habría que sumar otros tantos hasta una cifra que debe superar los 1.500 millones para, de esta forma, conseguir lo que califican como "equiparación real" entre cuerpos autonómicos y locales y los policías y guardias civiles. Desde Jusapol se ha creado también Jucil, asociación por ahora sin representación en el Consejo de la Guardia Civil.

De no ser así, anuncian que plantearán ante la Dirección General de la Policía un conflicto colectivo permanente que, según dicen, "no afectará al servicio que se presta al ciudadano". "El conflicto lo que hace es paralizar en las reuniones con la Dirección General cualquier otro tema que no sea resolver la equiparación salarial", apunta Pablo Pérez.

TRANSPARENCIA CON CUENTAS Y LIBERACIONES

Los dirigentes de Jupol, con su secretario general José María García a la cabeza, defienden que su campaña para el Consejo de la Policía ha sido "en positivo y sin entrar en polémicas", a pesar de que reconocen que en un colectivo como la Policía no se puede controlar a la totalidad de sus miembros.

"Condenamos los sabotajes, pintadas o amenazas de cualquier tipo", comentan, subrayando que sus cuentas son públicas y que siempre estarán guiados por la "máxima transparencia". "No mentimos y tampoco somos populistas", apostilla Pablo Pérez, que rechaza cualquier vinculación con partidos políticos y con lo que califica como "sindicalismo obsoleto".

Jupol asegura que en la actualidad cuenta con unos 17.000 afiliados y que su financiación depende directamente de estas cuotas. Aspiran a ser "mayoritarios y conseguir seis, siete u ocho vocales" con los que "cambiar" cuestiones que suelen arrastrar polémica como la jornada laboral, el pago de horas extras, la modernización de medios o las liberaciones sindicales y comisiones de servicio.

"Las liberaciones son necesarias siempre que estén justificadas", ha señalado Pablo Pérez, que adelanta que será Jupol el que gestione el dinero en concepto de dietas que se asigna a cada liberado por asistencia a reuniones del Consejo de la Policía.

Entre las cuestiones que preocupan a Jupol se encuentra también la prevención de suicidios. Laura González, secretaria de Igualdad y Familia, asegura que es "una prioridad urgente" y que reclaman medidas como que haya psicólogos externos a la Policía en cada comisaría. Según sus cálculos, en lo que va de 2019 se han quitado la vida cinco policías nacionales y ocho guardias civiles.