Junts vuelve a cargar contra la "injerencia" de los jueces en el poder legislativo

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha vuelto a cargar contra "la injerencia de la cúpula judicial" en el poder legislativo, en referencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al considerar que su presidente interino le ha llamado al orden por su intervención en el pleno cuando tildó de "indecentes" a algunos magistrados.

"Han asumido como propias, atribuciones que no le corresponde a un presidente interino del CGPJ, que no puede llamar al orden a una diputada. Ninguna ley le atribuye la vigilancia al legislativo. La injerencia de la cúpula judicial no tiene precedentes", ha dicho Nogueras en el pleno del Congreso en su turno de intervención durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Nogueras, que en esta ocasión no ha mencionado el nombre de ningún juez en concreto, ha pedido a Sánchez que frene la "guerra judicial" y la "judicialización de la política" que "algunos siguen negando y justificando".

"Esperamos que poco a poco se vaya corrigiendo", le ha dicho al presidente del Ejecutivo tras instarle además a que se "esfuerce" en Europa porque el catalán se convierta en lengua oficial: "No que solo se pueda hablar en el parlamento europeo, sino que sea lengua oficial", le ha recalcado.

"Dice que Europa es sinónimo de democracia y normalidad, pues haga que se note señor Sánchez empezando por cumplir las recomendaciones que les hacen", le ha incidido al referirse a la renovación del CGPJ, cuyo mandato ha caducado hace cinco años.

Tras criticar que el PP quiera "proteger a sus afines y a los jueces amigos que les dan protección", Nogueras ha vuelto a arremeter contra la "cúpula judicial" y contra el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, que exigió hace unos días a los políticos a que no contribuyan a "minar la confianza de los ciudadanos en la Justicia" y "rebajen la tensión".

Además un grupo de 21 fiscales del Tribunal Supremo solicitó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que adopte las "medidas y acciones legales pertinentes" ante "los insultos, amenazas y falsas acusaciones" de Nogueras en el Congreso cuando citó a varios jueces en referencia a la Operación Cataluña.

"No son intocables, son jueces, aunque muchos hayan vivido como si lo fueran desde hace mas de 40 años", ha incidido Nogueras después de que Junts haya pedido amparo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por considerar que el CGPJ ha cometido una "injerencia inadmisible".

Fuentes de la presidencia han señalado a EFE que estudiarán este escrito en el que Junts invita a Armengol a "valorar la necesidad de iniciar los trámites" para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, con el fin de que "el CGPJ rectifique en el plazo legalmente establecido, ya que no le corresponde atribuirse la función de llamar al orden a los diputados".

"No somos terroristas, no somos delincuentes, no somos nazis y no vamos a permitir que ustedes nos sigan tratando como terroristas y que sigan pisando los derechos de los catalanes. Tenemos todo el derecho a defender la independencia de Cataluña y hacerlo de forma pacífica y democrática, sin tener que ser víctimas de las amenazas y asedio de las acciones de la cúpula judicial española", ha puntualizado.

Nogueras ha recordado a Sánchez que "no es casualidad que el Consejo de Europa incluya a España entre los países que deben cumplir los estándares europeos y de derechos humanos" y ha reiterado la necesidad de la creación de una comisión de investigación sobre la denominada Operación Cataluña en la que "se dio persecución judicial" y a la que "vendrán a comparecer todos los previstos".

En este sentido, ha dicho que los primeros interesados pueden ser los jueces que podrían decidir posteriormente mandar declarar a algunos de los comparecientes.